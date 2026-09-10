С 1 октября природный газ для бюджетной сферы на Прикарпатье планируют повысить с 16 390 до 25 875 гривен за 1000 кубометров с НДС — это сразу на 58% дороже для школ, садиков и больниц.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Ивано-Франковской области остается среди главных статей расходов громад, однако уже с 1 октября им придется искать дополнительные деньги: газ для школ и больниц планируют подорожать сразу на 58%.

С 1 октября 2026 года стоимость природного газа для бюджетной сферы планируют повысить с 16 390 до 25 875 гривен за 1000 кубометров с НДС. В пересчете на один кубометр это около 25,8 гривни.

Об этом сообщил исполнительный директор Ивано-Франковского регионального отделения Ассоциации городов Украины Юрий Стефанчук, пишет «Блиц-Инфо». По его словам, повышение может непосредственно повлиять на работу школ, детских садов, больниц, социальных объектов и пунктов несокрушимости.

В Ассоциации городов Украины выступают против повышения без предварительного определения источников дополнительного финансирования для громад. Там призывают правительство обеспечить средства, необходимые для покрытия дополнительных расходов, чтобы подорожание газа не поставило под угрозу работу бюджетных учреждений и критической инфраструктуры накануне отопительного сезона.

Эксперт в сфере энергетики и энергоэффективности Владимир Смолий отмечает, что рыночная цена газа для бизнеса уже длительное время держится на уровне около 24–26 тысяч гривен за 1000 кубометров. По его мнению, регулируемые цены для населения и бюджетной сферы не отражают реальной стоимости газа, а разницу между ними и рыночной ценой в любом случае кто-то должен компенсировать за счет налогов.

«Если что-то имеет рыночную цену 25 гривен, а государство устанавливает на него дотируемый тариф 16 — это не означает чудесное удешевление, а просто то, что кто-то должен за это заплатить из другого кармана», — пояснил Смолий.

Что говорят в громадах

Юрий Стефанчук соглашается, что рыночные тарифы действительно выше, однако подчеркивает: громады, в отличие от бизнеса, должны обеспечивать бесперебойную работу социальной и критической инфраструктуры. «Откровенный разговор о тарифах нужен, но сначала совместное решение о покрытии разницы, а затем тарифы», — отметил он.

Смолий, в свою очередь, считает, что вопрос не столько в том, какой именно бюджет компенсирует разницу — государственный или местный, ведь источником средств в итоге остаются налоги граждан и бизнеса. При этом, по его словам, международные партнеры Украины все критичнее относятся к использованию международного финансирования для дотирования тарифов.

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