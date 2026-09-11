Учителя и педагогические работники учреждений общего среднего образования в Житомирской области теперь могут оформить отсрочку от мобилизации онлайн в приложении «Резерв+» — без сбора справок и визитов в ЦНАП.

Школьное образование в Житомирской области снова в центре изменений — учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования теперь могут оформить отсрочку от мобилизации через приложение «Резерв+». Об этом сообщили в Житомирской областной военной администрации.

Главное удобство в том, что собирать справки и обращаться в ЦНАП больше не нужно. Запрос подаётся полностью онлайн, а система автоматически проверяет данные в АИКОМ — автоматизированной информационной системе управления образованием — и в Пенсионном фонде Украины. Официальное сообщение опубликовано на сайте Житомирской областной военной администрации.

Кто имеет право на отсрочку

Чтобы система одобрила запрос, должны одновременно выполняться четыре условия:

учебное заведение является для педагога основным местом работы;

педагогическая нагрузка составляет не менее 0,75 ставки;

должность относится к педагогическим работникам учреждения общего среднего образования;

данные о работодателе в АИКОМ и Пенсионном фонде совпадают.

Как подать запрос в «Резерв+»

Оформить отсрочку можно непосредственно в приложении. Нужно открыть раздел «Сервисы», далее — «Запрос на отсрочку» и выбрать пункт «Учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования». Никакие документы загружать не нужно: после автоматической проверки результат придёт прямо в приложение.

Что делать, если отсрочку не оформили

Если оформить отсрочку не удалось, прежде всего стоит проверить актуальность данных о месте работы, должности и педагогической нагрузке в АИКОМ и Пенсионном фонде. Именно расхождения в этих реестрах чаще всего становятся причиной отказа. Подробнее об онлайн-оформлении можно узнать на сайте Министерства обороны Украины.

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