Школьное образование в Житомирской области снова в центре изменений — учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования теперь могут оформить отсрочку от мобилизации через приложение «Резерв+». Об этом сообщили в Житомирской областной военной администрации.
Главное удобство в том, что собирать справки и обращаться в ЦНАП больше не нужно. Запрос подаётся полностью онлайн, а система автоматически проверяет данные в АИКОМ — автоматизированной информационной системе управления образованием — и в Пенсионном фонде Украины. Официальное сообщение опубликовано на сайте Житомирской областной военной администрации.
Кто имеет право на отсрочку
Чтобы система одобрила запрос, должны одновременно выполняться четыре условия:
- учебное заведение является для педагога основным местом работы;
- педагогическая нагрузка составляет не менее 0,75 ставки;
- должность относится к педагогическим работникам учреждения общего среднего образования;
- данные о работодателе в АИКОМ и Пенсионном фонде совпадают.
Как подать запрос в «Резерв+»
Оформить отсрочку можно непосредственно в приложении. Нужно открыть раздел «Сервисы», далее — «Запрос на отсрочку» и выбрать пункт «Учителя и другие педагогические работники учреждений общего среднего образования». Никакие документы загружать не нужно: после автоматической проверки результат придёт прямо в приложение.
Что делать, если отсрочку не оформили
Если оформить отсрочку не удалось, прежде всего стоит проверить актуальность данных о месте работы, должности и педагогической нагрузке в АИКОМ и Пенсионном фонде. Именно расхождения в этих реестрах чаще всего становятся причиной отказа. Подробнее об онлайн-оформлении можно узнать на сайте Министерства обороны Украины.
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