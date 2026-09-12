КП «Теплоснабжение города Одессы» пересчитало тарифы на тепловую энергию на сезон 2026–2027 годов. Для населения цена не изменится из-за моратория, а для бюджетных учреждений, религиозных организаций и бизнеса тарифы вырастут на 10–17%.

В Одессе запускают сеть 5G, а коммунальщики параллельно готовят город к отопительному сезону: КП «Теплоснабжение города Одессы» пересчитало тарифы на тепловую энергию на сезон 2026–2027 годов. Для части потребителей отопление подорожает, но рядовых одесситов это изменение не затронет.

Проект тарифов опубликовало коммунальное предприятие «Теплоснабжение города Одессы» (ТМО) согласно постановлению Кабинета министров №869. Полная расчетная себестоимость тепла — экономически обоснованный тариф — выросла до 3 511,78 грн/Гкал, то есть на 19% больше предыдущего расчета.

Однако для населения действует мораторий, который фиксирует тариф на уровне 24 февраля 2022 года. Поэтому одесситы в сезоне 2026–2027 годов будут платить за отопление 1 813,94 грн за Гкал с НДС — без изменений. Разницу между экономически обоснованным тарифом и тем, что платят жители, предприятию должен возмещать государственный бюджет на основании поданных расчетов.

В ТМО объяснили, почему себестоимость резко выросла. Действующий для жителей тариф покрывает лишь около 62% реальных расходов предприятия. Среди основных причин: услуги по распределению природного газа подорожали на 79%, электроэнергия для предприятия — на 36%, водоснабжение и водоотведение — на 18%, а объемы реализации тепловой энергии уменьшились на 4%. Дополнительно вырос фонд оплаты труда из-за повышения прожиточного минимума на 10% и межразрядных коэффициентов на 30%, а также подорожали ремонтные материалы и производственные услуги.

Для категорий потребителей, на которые мораторий не распространяется, ТМО предлагает такие экономически обоснованные тарифы с НДС: бюджетные учреждения — 5 354,12 грн/Гкал (рост на 12%), религиозные организации — 5 797,86 грн/Гкал (на 17%), прочие потребители, то есть бизнес, — 6 458,10 грн/Гкал (на 10%).

Как подать замечания к проекту тарифов

Одесситы и представители организаций могут направлять предложения и замечания к проекту тарифов в течение семи календарных дней с момента публикации. Письма принимают по адресу: 65029, г. Одесса, ул. Балковская, 1Б, или на электронную почту teplo@teplo.od.ua с пометкой «замечания и предложения к тарифам».

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