У магазинах Кременчука з полиць почала зникати важливий продукт. Журналісти перевірили кілька торгових точок у центрі міста.

Ціни на продукти у Полтавській області нещодавно перевіряли через завищення, а тепер у Кременчуці помітили нову проблему — з полиць магазинів почала зникати сіль. Кореспонденти «Кременчуцького Телеграфа» 5 вересня обійшли кілька торгових точок у центрі міста і зафіксували, що в частині з них фасованої солі просто немає.

За словами продавчині одного з «маркетів», така ситуація триває вже близько двох-трьох тижнів. Сіль періодично привозять, але покупці розбирають її дуже швидко, тож на звичних полицях товар з'являється ненадовго і знову зникає.

Найпомітніша картина — в центрі Кременчука. У «Маркетопті» фасованої солі не було, натомість продавалася вагова — по 11,90 грн за кілограм. В АТБ полиці, де зазвичай стояла сіль, стояли порожні.

Водночас стверджувати про повний дефіцит солі в усьому Кременчуці поки зарано. Редакція перевірила лише кілька магазинів у центральній частині міста, а в окремих торгових точках товар залишається в продажу.

Чому сіль зникає з полиць

Схожа ситуація на початку вересня виникла і в інших містах України. У Луцьку місцеві журналісти повідомляли про порожні полиці із сіллю та крупами в окремих супермаркетах, хоча в інших мережах товар був. У Харкові представники торговельних мереж пояснили локальну нестачу солі, круп та інших продуктів передусім ажіотажним попитом, а не відсутністю товару на складах.

За словами менеджерки одного із харківських супермаркетів, покупці почали брати більше солі, цукру, круп і консервації, ніж зазвичай. Інша мережа повідомила, що має запас продуктів приблизно на три-чотири тижні.

На попит впливає й сезон домашніх заготівель: друга половина літа та початок осені традиційно є піковим періодом для консервації, коли зростає попит на сіль та інші супутні товари.

Чи є в Україні дефіцит солі

Ознак загальноукраїнського дефіциту солі наразі немає. За даними огляду ринку, після зупинки «Артемсолі» країна стала значно залежнішою від імпорту, однак до 2026 року ситуація стабілізувалася. У 2025 році імпорт солі скоротився на 26,6%, а в Україні почали відновлювати власне виробництво.

У травні 2026 року регулярне виробництво харчової солі розпочав Чорноморський солезавод на Одещині. Підприємство заявляло про поступове нарощування випуску продукції для заміщення частини імпорту.

Скільки коштує сіль і де її шукати

За даними моніторингу цін, на початку вересня кілограм морської харчової солі в окремих великих мережах коштував у середньому близько 35 грн. У Кременчуці найдешевший варіант, який вдалося знайти журналістам, — вагова сіль по 11,90 грн за кілограм у «Маркетопті».

Панікувати й скуповувати сіль про запас не варто: товар на складах є, а локальна нестача пов'язана з ажіотажем і сезоном консервації. Якщо на звичному місці солі немає, варто перевірити інші мережі або уточнити в продавця, коли очікується наступне підвезення.

Кременчук уже не вперше стикається з ажіотажем навколо солі. У травні 2022 року після зупинки «Артемсолі» через бойові дії начальник Полтавської ОВА повідомляв про перебої з постачанням і пояснював, що торговельні мережі замовляють сіль з-за кордону. А в 2014 році сіль масово розкупили після чуток про проблеми з підприємством-виробником.

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