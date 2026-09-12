Подорожание продуктов в Днепропетровской области продолжается: по данным Минфина, в сентябре свинина, капуста и куриные яйца в крупных сетях снова прибавили в цене по сравнению с августом.

Цены на продукты в Днепропетровской области снова пошли вверх — очередное подорожание продуктов зафиксировали в сентябре: свинина, капуста и куриные яйца в среднем по супермаркетам стали дороже, чем в августе.

Актуальные данные 11 сентября опубликовал финансовый портал Minfin.com.ua, который ежедневно мониторит цены в крупных сетях Metro, Novus, Auchan и Megamarket. Эти супермаркеты работают и в городах Днепропетровщины, поэтому приведенные цифры отражают реальную ситуацию на полках.

Заметнее всего подорожала свинина. Ошеек в среднем стоит 349,92 гривни за килограмм против 314,38 гривни в августе. Подчеревина выросла в цене с 218,14 до 234,97 гривни, грудинка — с 205,75 до 214,15 гривни, а шашлык — с 268,52 до 271,13 гривни. При этом лопатка даже немного подешевела: 218,37 гривни против августовских 222,67.

Резкий скачок зафиксировали на капусте. Молодая капуста подорожала с 23,90 до 37,56 гривни за килограмм, а белокочанная — с 22,53 до 26,42 гривни. При этом разброс цен в разных супермаркетах существенный: на белокочанную капусту ценники колеблются от 20,80 до 40,50 гривни за килограмм.

Прибавили в цене и куриные яйца. Десяток яиц «Квочка» категории С1 стоит в среднем 69,55 гривни против 57,12 гривни в августе, а «Ясенсвит» С1 — 74,75 гривни против 59,49. Упаковка из 18 яиц «Ясенсвит» подорожала со 106,95 до 129 гривен.

Что учесть покупателям

Приведенные Минфином значения — средние по сетям, поэтому в конкретном магазине ценник может отличаться как в большую, так и в меньшую сторону. Чтобы не переплачивать, стоит сравнивать стоимость одного и того же товара в нескольких супермаркетах и следить за акционными скидками, которые заметно влияют на итоговую сумму в чеке.

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