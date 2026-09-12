В Житомире после августовского повышения тарифа кубометр воды вместе со стоками подорожал более чем вдвое — с 37,53 до 82,23 гривны. Недовольство горожан усиливает то, что из кранов течёт жёлто-коричневая жидкость с осадком.

Отсрочка от мобилизации в Житомирской области — не единственная тема, которую сейчас оживлённо обсуждают местные жители: после августовского повышения тарифов в платёжках за коммунальные услуги появились новые, значительно большие суммы. Больше всего людей возмутили начисления за водоснабжение и водоотведение — и то, что из кранов до сих пор течёт вода с осадком.

Как изменились цифры в квитанциях житомирян

Как сообщает издание «Час-Дій», после августовского повышения общий тариф на воду вырос более чем вдвое. Если раньше один кубометр воды вместе со стоками стоил 37,53 гривны, то теперь горожанам насчитывают по 82,23 гривны за куб.

По информации, которую распространяют в местных телеграм-каналах, новые утверждённые цены таковы: водоснабжение — 36,93 гривны за кубический метр, водоотведение — 45,30 гривны за кубический метр.

Из-за такого резкого подорожания обычные семьи начали получать счета, в которых сумма только за холодную воду и канализацию достигает тысячи гривен.

Жалобы на качество воды: за что платят более 82 гривен

Недовольство платёжками усиливается тем, что вода в квартирах не годится даже для элементарных бытовых дел. Пользователи соцсетей публикуют фото и видео, на которых видно, что вместо прозрачной воды в ваннах и раковинах собирается грязная жёлто-коричневая жидкость с заметным осадком.

Жители города подчёркивают: этой жидкостью нельзя пользоваться — она не подходит ни для питья, ни для купания, ни для стирки. Именно из-за разницы между высокой ценой услуги и её низким качеством горожане шутят, что при такой стоимости вода должна была бы быть «сделана из драгоценных материалов».

Куда жаловаться на качество воды и начисления

Если из крана течёт грязная вода или суммы в платёжке вызывают сомнения, житомиряне могут обратиться в коммунальное предприятие, которое предоставляет услуги водоснабжения и водоотведения. Специалисты должны проверить и качество воды, и правильность начислений по показаниям счётчиков.

Для этого стоит зафиксировать проблему: сделать фото или видео воды, сохранить квитанцию и подготовить номер лицевого счёта. Письменную жалобу можно подать лично в абонентском отделе, отправить почтой или через электронную форму на сайте водоканала. Если реакции нет — обращаться в Госпродпотребслужбу или в местные органы власти.

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