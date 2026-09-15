15 и 16 сентября на направлении Харьков — Дергачи временно выведут из графика четыре пригородных поезда. Об изменениях сообщили в «Укрзализныце».

Задержки поездов в Харьковской области — не единственное изменение движения на этой неделе. 15 и 16 сентября на направлении Харьков — Дергачи временно выведут из графика сразу четыре пригородных поезда.

Об этом сообщили в «Укрзализныце: пригородные поезда», а на изменение графика обратила внимание Ґвара Медіа. Изменения коснутся трех рейсов в сторону Харькова-Пассажирского и одного — в обратном направлении.

Речь идет о поездах №6021, №6001 и №6013 по маршруту Дергачи — Харьков-Пассажирский, а также о рейсе №6012 в направлении Харьков-Пассажирский — Дергачи. Все четыре электрички на эти даты временно уберут из расписания — то есть они просто не выйдут на маршрут.

Что делать пассажирам

Железнодорожники просят учесть изменения при планировании поездок и заранее сверяться с актуальным расписанием, ведь 15 и 16 сентября указанные рейсы ходить не будут. Тем, кто ежедневно ездит этим направлением, стоит заранее продумать альтернативные рейсы или другое время выезда.

Это уже второе изменение пригородного сообщения в Харьковской области за неделю: с 11 сентября из-за ситуации с безопасностью временно отменили еще четыре электропоезда Люботинского направления. Нынешнее решение по Дергачевскому направлению является краткосрочным и будет действовать лишь два дня.

Ранее Politeka сообщала, изменение графика поездов в Харьковской области: «Укрзализныця» опубликовала список отмененных электричек.

Также Politeka сообщала, изменение графика поездов в Харькове — в метрополитене рассказали, сколько будут ждать пассажиры в часы пик.