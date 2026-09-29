Отключение воды в Виннице 29 сентября снова в графике коммунальщиков — бригады «Винницаоблводоканала» ремонтируют водоводы сразу по пяти адресам, поэтому часть домов временно останется без водоснабжения.
О ремонтных работах сообщает ВИТА ТВ со ссылкой на Винницкий городской совет. По информации коммунальщиков, воду на этих участках отключают временно и возвращают в дома сразу после завершения работ.
Где в Виннице 29 сентября не будет воды
Специалисты «Винницаоблводоканала» работают во вторник по таким адресам:
- ул. Замковая, 32;
- ул. Батозька, 6;
- ул. Академика Янгеля, 6;
- ул. Саксаганского, 15;
- ул. Л. Ратушной, 86.
Больше всего адресов расположено в центральной части города — на Замковой, Батозькой и Янгеля. Воду здесь будут отключать поочередно, по мере выполнения ремонтных работ на каждом водоводе.
Где в тот же день временно не будет света
Кроме воды, 29 сентября «Винницкие городские электросети» проводят ремонт в трансформаторных подстанциях. Без света временно останутся:
- ул. Пирогова, 3, 57;
- ул. Хлебная, 11-97;
- ул. Соборная, 97-101;
- ул. Гоголя, 1-17;
- ул. Строителей;
- ул. Тихая и пер. Тихий;
- ул. Я. Шепеля;
- ул. Р. Скалецкого, 20-38.
Куда обращаться по вопросам
Оперативные вопросы по коммунальным услугам в Виннице принимает служба «Круглосуточная стража». Обращаться можно по номерам 15-60, 0-800-60-15-60 и (0432) 65-15-60.
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