Во вторник, 29 сентября, коммунальщики Винницы ремонтируют водоводы по пяти адресам — временно без воды останутся жители Замковой, Батозькой и еще нескольких улиц.

Отключение воды в Виннице 29 сентября снова в графике коммунальщиков — бригады «Винницаоблводоканала» ремонтируют водоводы сразу по пяти адресам, поэтому часть домов временно останется без водоснабжения.

О ремонтных работах сообщает ВИТА ТВ со ссылкой на Винницкий городской совет. По информации коммунальщиков, воду на этих участках отключают временно и возвращают в дома сразу после завершения работ.

Где в Виннице 29 сентября не будет воды

Специалисты «Винницаоблводоканала» работают во вторник по таким адресам:

ул. Замковая, 32;

ул. Батозька, 6;

ул. Академика Янгеля, 6;

ул. Саксаганского, 15;

ул. Л. Ратушной, 86.

Больше всего адресов расположено в центральной части города — на Замковой, Батозькой и Янгеля. Воду здесь будут отключать поочередно, по мере выполнения ремонтных работ на каждом водоводе.

Где в тот же день временно не будет света

Кроме воды, 29 сентября «Винницкие городские электросети» проводят ремонт в трансформаторных подстанциях. Без света временно останутся:

ул. Пирогова, 3, 57;

ул. Хлебная, 11-97;

ул. Соборная, 97-101;

ул. Гоголя, 1-17;

ул. Строителей;

ул. Тихая и пер. Тихий;

ул. Я. Шепеля;

ул. Р. Скалецкого, 20-38.

Куда обращаться по вопросам

Оперативные вопросы по коммунальным услугам в Виннице принимает служба «Круглосуточная стража». Обращаться можно по номерам 15-60, 0-800-60-15-60 и (0432) 65-15-60.

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