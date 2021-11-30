У мережі показали рендерні зображення нового кросовера Hyundai Tucson Grand - від стандартної версії він відрізняється подовженою колісною базою і салоном на сім чоловік.
Незалежні дизайнери з порталу SRK Designs, вирішили пофантазувати в Instagram на тему того, як буде виглядати старший родич "Крети" - Tucson.
Компанія Hyundai випускає компактний кросовер Tucson з 2004 року. Зараз покупцям пропонують третє покоління цієї моделі. Hyundai Tucson продається добре, але в багатьох країнах користуються попитом більш місткі кросовери. Саме тому боси корейського автогіганта можуть випустити в продаж Tucson Grand.
Судячи зі знімків, фахівці очікують побачити звичний Hyundai Tucson в екстер'єр якого будуть внесені деякі коригування.
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Перш за все, мова йде про більш масивних звисах спереду і ззаду. Також паркетник може отримати більш масивні колісні арки і крила. Передні і задні стійки будуть тоновані.
Також для заднього бампера запропонований більш вертикальний варіант кріплення, що дозволить йому поліпшити показники прохідності на бездоріжжі.
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