Kia Rio 2022 року буде краще, ніж можна було б очікувати від малолітражки.

Про це повідомляє "motortrend.com".

Kia продовжує підтримувати покупців, яким не потрібен більший седан. В 2022 модельному році Rio повертається в основному без змін і як і раніше пропонується в якості седана або хетчбека.

Седан і хетчбек Kia Rio 2021 року отримали хороші оцінки у всіх тестах IIHS на ударостійкість, за винятком тесту на невелике перекриття спереду з боку пасажира. У цьому тесті вони отримали прийнятні оцінки.

Вам доведеться доплатити за технології допомоги водієві Kia Rio. Система допомоги при утриманні смуги руху, попередження про виїзд зі смуги руху, запобігання зіткнень спереду з виявленням пішоходів і автоматичне дальнє світло - все це опціонально.

Kia Rio 2022 року - один з найдоступніших автомобілів у продажу, ціни на базовий седан LX починаються трохи більше ніж з 17 000 доларів. Однак варто придивитися до більш просторому хетчбеку, вартість якого починається трохи більше 18 000 доларів.

Ця модель доступна в одній комплектації, S, і, виходячи з цього, ми б додали пакет технологій вартістю 1800 доларів США для основних функцій допомоги водієві, таких як допомога в утриманні смуги руху і допомога в запобіганні зіткнень при виявленні пішоходів. Цей пакет також надає вам світлодіодні фари, кнопковий запуск та інші корисні функції.

До слова, оновлений Kia Niro вперше представлений світу: з'явилися кадри гібридного хетчбека.

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