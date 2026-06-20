Політичний експерт і військовослужбовець ЗСУ Олександр Мусієнко заявив, що потрібно перемогти російську пропаганду у США, яка гальмує допомогу Україні, і повернути Трампа на наш бік, повідомляє Politeka.

Про це він розповів у своєму блозі.

«Макрон в інтерв'ю французьким медіа сказав, що раніше Трамп думав, що Україна програє, що Україні не вдасться прорвати кільце ППО довкола москви, що Україні не вистачить запасу сил, стійкості суспільства, не витримає енергетика, економіка, інфраструктура. Але зараз, як каже Макрон, Трамп змінює позицію. Змінюють, до речі, і окремі блогери з крила MAGA, які роблять камінг-аути і кажуть, що, сорі, ми раніше помилялися, не розуміли, що злочинна російська пропаганда проникла в США через соцмережі і поширює фейки про Україну, про Європу і намагається звеличувати росію», – розповідає Олександр Мусієнко.

За його словами, йдеться і про вплив на християнську аудиторію, на консервативний світ. Хоча, підкреслює експерт, агент ФСБ патріарх Кирил благословляє армію рф на війну проти Україну, що взагалі-то є гріхом не лише у християнстві, а й у будь-якій релігії, а потім росія запускає дрони на Києво-Печерську лавру. Тому, констатує він, треба піднімати ці питання з релігійним середовищем, із пасторами США, адже росія переслідує християн на окупованих територіях, маса храмів постраждала.

«Сподіваюся, це все більше буде сприймати американська аудиторія, це все більше будуть публічно висловлювати конгресмени, і, зрештою, Трамп зараз щонайменше поверне санкції проти росії, зніме виключення. Якщо ми хочемо дотиснути путіна, то до пекельних санкцій Сил оборони України нам потрібно додати тотальні фінансові економічні обмеження на росію», – стверджує Олександр Мусієнко.

Зокрема, підкреслює експерт, потрібні санкції Заходу проти російської нафти, газу, атомної енергетики, банківської сфери, криптовалюти, хімічної промисловості тощо, щоб разом із нашими пекельними санкції добити бюджет кремля.

Як повідомляла Politeka, Мусієнко заявив, що Сили оборони успішно проходять російську ППО: другий за тиждень удар по москві.

Також Politeka писала про те, що Шейтельман оцінив, чи передадуть США Україні ліцензії на Patriot: «Трамп зневірився домовитися з путіним».