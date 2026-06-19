Подорожчання проїзду в Одесі відбудеться з 27 червня, коли тариф у міських маршрутках зросте до 25 гривень за одну поїздку, передає Politeka.

У міській раді пояснили, що рішення ухвалили разом із перевізниками через зростання витрат на пальне, ремонт транспорту та закупівлю запчастин. Мета змін — уникнути скорочення кількості автобусів на лініях і забезпечити стабільну роботу громадського транспорту.

Попередній тариф становив 20 гривень і діяв із грудня 2024 року. Під час його формування враховували середню ціну дизельного пального на рівні близько 55 гривень за літр, що відповідало тодішнім ринковим умовам.

Перевізники зазначають, що з того часу вартість дизеля зросла до 75–80 гривень за літр. Також підвищилися ціни на запасні частини, мастильні матеріали та інші витратні компоненти, які залежать від валютного курсу.

У міській раді підкреслюють, що перегляд тарифу дозволить зберегти кількість автобусів на маршрутах та уникнути зменшення інтервалів руху, особливо у години пік, коли навантаження на транспорт найбільше.

Окремо зазначається, що подорожчання проїзду в Одесі відбувається на тлі загальноукраїнської тенденції, адже в інших великих містах країни також переглянули вартість поїздок у маршрутках.

У низці обласних центрів уже діють тарифи в межах 25–30 гривень за одну поїздку, що стало наслідком аналогічного зростання витрат у транспортній сфері.

Також в адміністрації нагадують, що Одеса має одну з найдовших маршрутних мереж серед великих міст України. При цьому вартість проїзду в перерахунку на один кілометр досі залишається однією з найнижчих у порівнянні з іншими регіонами.

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