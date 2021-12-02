Kia K5 залишається відносно доступним автомобілем з точки зору функцій і можливостей.
Про це йдеться на автопорталі "motortrend.com".
Нова Kia K5 пропонується з вибором двигунів з турбонаддувом і доступним повним приводом.
Що нового в Kia K5:
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Новий дизайн значка Kia, застосований до всіх модифікацій
Оздоблення LXS отримує стандартні USB-порти другого ряду
Оздоблення GT Line отримує Стандартний Бездротовий зарядний пристрій
10,3-дюймовий інформаційно-розважальний сенсорний екран стає стандартним для комплектацій GT-Line, EX і GT
система паркувальних камер з 360-градусним оглядом, пропонована на комплектаціях EX і GT
Коричнева внутрішня оббивка стає доступною на обробці GT.
Модель Kia K5 2021 року отримала позначення IIHS Top Safety Pick+, отримавши найвищий бал за всі шість тестів на ударостійкість.
Від NHTSA 2021 Kia K5 отримала найвищий п'ятизірковий загальний рейтинг безпеки, що врівноважує чотиризіркові оцінки щодо захисту від лобового зіткнення і перекидання з п'ятизірковим показником бокового удару.
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