Kia K5 залишається відносно доступним автомобілем з точки зору функцій і можливостей.

Про це йдеться на автопорталі "motortrend.com".

Нова Kia K5 пропонується з вибором двигунів з турбонаддувом і доступним повним приводом.

Що нового в Kia K5:

Новий дизайн значка Kia, застосований до всіх модифікацій

Оздоблення LXS отримує стандартні USB-порти другого ряду

Оздоблення GT Line отримує Стандартний Бездротовий зарядний пристрій

10,3-дюймовий інформаційно-розважальний сенсорний екран стає стандартним для комплектацій GT-Line, EX і GT

система паркувальних камер з 360-градусним оглядом, пропонована на комплектаціях EX і GT

Коричнева внутрішня оббивка стає доступною на обробці GT.

Модель Kia K5 2021 року отримала позначення IIHS Top Safety Pick+, отримавши найвищий бал за всі шість тестів на ударостійкість.

Від NHTSA 2021 Kia K5 отримала найвищий п'ятизірковий загальний рейтинг безпеки, що врівноважує чотиризіркові оцінки щодо захисту від лобового зіткнення і перекидання з п'ятизірковим показником бокового удару.

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