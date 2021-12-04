Mazda заявила, що ці моделі Mazda 3 2022 року почнуть з'являтися в їх дилерських салонах вже цієї зими.

Про це повідомляє "motortrend.com".

Основними особливостями Mazda 3 2022 року є нова "упаковка" і два нових варіанти забарвлення.

Перший варіант Mazda 3 2022 року - це версія 2.5 S Carbon Edition, яка знаходиться між привілейованими і преміальними пакетами. Сам пакет не є новим для Mazda, але він є новим для 3.

Він поставляється з 2,5-літровим двигуном Skyactiv-G I-4 з шестиступінчастою автоматичною коробкою передач і переднім приводом.

Поліметалічна сіра металева фарба покриває кузов Mazda 3 2022 року і відтіняється глянцевими чорними колесами, дверними дзеркалами (які обігріваються). У комплект входить салон з червоної шкіри і велика частина бажаних комплектацій, а також звукова система Bose з 12 динаміками і алюмінієвими решітками динаміків.

Версія седана буде продаватися від 27 415 доларів, в той час як хетчбек Mazda 3 2022 року коштуватиме близько 28 415 доларів.

Першим новим варіантом забарвлення є Platinum Quartz Metallic, і він буде стандартним (без додаткових витрат) варіантом забарвлення для 2.5 S Select і вище Mazda 3S.

Другий новий варіант фарбування за додаткові 395 доларів-це нова фарба преміум-класу Polymetal Gray Metallic від Carbon Edition, яку Ви можете отримати тільки в якості опції преміум-класу в пакетах 2.5 Turbo і 2.5 Turbo Premium Plus.

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