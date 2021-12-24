Suzuki Vitara є представником найпопулярнішого сегмента кросоверів, доступного на ринку, але який перевершує всіх великих конкурентів.

Основна причина - на відміну від тих же Hyundai Creta, Renault Kaptur і Skoda Karoq, японський автомобіль Suzuki Vitara 2022 року поєднує в собі базові можливості кросовера і позашляховика, передає "kfz10.de".

Незважаючи на те, що проведений редизайн не привів до випуску Suzuki Vitara 2022 року у новому кузові, японська модель виглядає дуже оригінально і стильно.

Кросовер Suzuki Vitara 2022 року має ряд рівнів обробки салону, і його технічні характеристики показують, що автомобіль орієнтований на підкорення простих умов бездоріжжя.

Ціна "японця" є змінною і залежить від придбаної модифікації.

Враховуючи бюджетний статус Suzuki Vitara 2022 року, немає причин дивуватися простоті його дизайну.

Характеристики продуктивності Suzuki Vitara 2022 року визначаються одним з двох доступних двигунів. У базовій версії Cross оснащений 1,6-літровим бензиновим атмосферним двигуном, який розвиває потужність 117 кінських сил і крутний момент 156 Н*М.

У цьому агрегаті вибирається між 5-ступінчастою механічною коробкою передач або 6-ступінчастою "автоматичною".

Для більш дорогих модифікацій можна встановити 1,4-літровий турбомотор. Його віддача становить 140" коней", а крутний момент досягає 220 Н*М.

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