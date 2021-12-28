Оновлений Volkswagen Passat 2022 року пропонує комфорт водіння і досить привабливі ціни.

Для деяких покупців Volkswagen Passat 2022 року вишуканий німецький характер може бути краще більш популярних альтернатив середнього розміру, "kfz10.de".

Інтер'єр Volkswagen Passat 2022 року настільки ж ненав'язливий, але добре зібраний і прикрашений приємними матеріалами. Кабіна Passat також простора, особливо на задніх сидіннях.

Це разом з незліченними стандартними системами допомоги водієві, такими як автоматизоване екстрене гальмування і контроль сліпого кута, робить його надійним вибором для сімей.

Чотирициліндрова Трансмісія Volkswagen Passat 2022 року працює без проблем, але значно повільніше, ніж у конкурентів, таких як Honda Accord, і VW не пропонує повний привід або гібридний варіант, як багато хто з його конкурентів.

Тим не менш, Volkswagen Passat 2022 року пропонує комфорт водіння і привабливі ціни. Для деяких клієнтів ці характеристики - і вишуканий німецький характер - можуть бути краще більш популярних альтернатив середнього розміру.

Volkswagen Passat SE 2022 року поставляється в стандартній комплектації з безліччю функцій, які покупці сімейних седанів оцінять по достоїнству, включаючи інформаційно-розважальний сенсорний екран з функцією Apple CarPlay і Android, 17-дюймові колеса, передні сидіння з підігрівом, адаптивний круїз-контроль , автоматичний клімат, помічник по утриманню смуги руху і двірники з датчиком дощу.

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