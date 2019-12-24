Ціни на бензин і дизпаливо на станціях великих мереж 24 грудня істотно змінилися

Про це повідомив директор консалтингової групи "А-95" (Київ) Сергій Куюн на своїй сторінці в Facebook.

Наголошується, що ціни на автомобільне паливо опустилися на 0,5-1 грн/л.

Нагадаємо, напередодні президент Володимир Зеленський під час наради з представниками ринку закликав найбільші мережі автозаправних станцій більш активно знижувати ціни на бензин і дизпаливо.

В якості одного з цінових орієнтирів від чиновників прозвучала ціна 1,1 долар/л (25,6 грн/л за поточним курсом), яка була на ринку в грудні минулого року. В Офісі президента цінових змін очікували вже з наступного дня, 24 грудня.

Відзначимо, із зростанням цін на бензин все більше українських автомобілістів переходять на ГБО.

“ГБО” розшифровується, як газобалонне обладнання. Це складна система, яка складається з механічних та електронних компонентів. Її встановлюють безпосередньо в автомобіль і підключають до блоку управління.

Як відомо, газ обходиться українцям набагато дешевше бензину. В основному, водіїв приваблює саме цінова політика. Для порівняння: станом на 10 грудня “А-95 преміум” в середньому по Україні коштував 29,86 гривні, а газу - всього 12,44. Різниця більш ніж у два рази. При цьому витрата газу всього на 15%-20% більше. Економія очевидна. Газова установка з часом (приблизно за півтора року) відіб'є витрачені гроші, і водій почне економити на поїздках.

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