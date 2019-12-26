Росія завжди намагалася закласти в газові контракти з Україною політичну складову, але зараз на думку експертів, такий ризик мінімальний

Ситуацію прокоментував віце-президент Асоціації платників податків України з питань економічного розвитку Сергій Костенко, передає «Сегодня».

«Думаю, зараз про політичний тиск з допомогою газових контрактів мова не йде. Принаймні та риторика, яку дозволяють собі перші особи Росії, не несе в собі політичну складову. Я її принаймні не чую. Політична риторика має на увазі під собою абсолютну іншу конструкцію ведення переговорів і самої по собі риторики», – каже експерт.

За його словами, мова про те, що Росія відмовилася від політичного тиску, не йде, але зараз їй це не потрібно.

«Нормандський формат» пройшов з головним меседжем «давайте домовлятися». Макрон і Меркель – дві брили європейкою політики – взяли на себе гарантії того, що ми будемо домовлятися і прийдемо до певного взаємовигідної конструкту співпраці», – додав Сергій Костенко.

Він додав, що Росія може спробувати повторити спроби тиску.

«А політика, спроби тиску через газ – буде, думаю. Якщо ми це дозволимо. Але, думаю, у наших топ-менеджерів вистачить розуму правильно все прописати», – резюмував економіст.

Як повідомлялося, 26 грудня, представники Нафтогазу і Газпрому зустрінуться, щоб остаточно сформулювати умови угод щодо транзиту газу через територію нашої країни.

Як стверджує виконавчий директор НАК Нафтогаз Юрій Вітренко, новий договір про транзит газу через Україну може бути підписаний 27 грудня.

Нагадаємо, оприлюднили зарплату глави «Нафтогазу».

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