Не виключено, що курс долара в Україні у 2020 році може досягти рекордної позначки

Про це пише РБК-Україна.

Відразу кілька експертів впевнені, що гривня продовжить зміцнюватися в 2020 році і курс долара зможе побити новий рекорд.

Але з ними не згоден Мінфін, який більш стриманий у прогнозах.

За словами аналітика Максима Пархоменка, національна валюта буде і далі зміцнюватися по відношенню до долара і опуститися до позначки в 22 грн/$.

Як стверджує експерт Вадим Іосуб, на валютному ринку може статися катастрофа, якщо НБУ повернеться до "старих порочним практик" втручання в курсоутворення.

"Зараз НБУ дотримується політики інфляційного таргетування, і, як наслідок, плаваючого валютного курсу. Регулятор свідомо не втручається в курсоутворення", - підкреслив фінансовий аналітик.

Іосуб також заявив, що рада НБУ, якому звітує Національний банк, розкритикував таке стрімке зміцнення гривні по відношенню до долара.

Як відомо, при підготовці державного бюджету на 2020 рік Міністерство фінансів заклав курс долара на рівні 24,8-27 гривень. Попереднім прогнозом від профільного міністерства був курс долара на рівні 28,2 грн/$.

Тим часом у Facebook пояснили вчорашню хитрість НБУ на ринку. Як розповів блогер Сергій Наумович, держрегулятор 26 грудня купив на міжбанку майже мільярд доларів.

За його словами, після цієї покупки гривня різко впала, але на сайті НБУ так і не з'явилося жодних пояснень, чому керівництво регулятора зважився на таку операцію.

"А тепер уявіть собі, що хтось "абсолютно випадково" володів інсайдерською інформацією про заплановану купівлю великої суми державним банківським регулятором, знаючи, що це спричинить обвал гривні. А уявіть, якщо хто-то за кілька місяців володів інформацією про таку дату. Ця людина на рівному місці збагатився на десятки, сотні мільйонів гривень з допомогою тупий спекулятивної операції. Тут слово "бариги" дуже близько до свого призначення", - підсумував Наумович у своєму Facebook.

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