Курс валют в Україні 28 грудня готує справжню революцію, адже долар і євро зроблять різкий розворот

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Національного банку України.

Так, курс євро несподівано поповзе вгору. Замість вчорашніх 25,80 грн за банкноту, сьогодні валюта буде торгуватися за курсом 26,42 за одне євро.

Схожа ситуація буде і з курсом долара. Якщо вчора за нього просили 23,29 грн, то сьогодні буде вже 23,68 грн.

Раніше ми повідомляли, що курс валют після Нового року різко зміниться.

Експерти повідомили, що долар в Україні чекає велике падіння, але в Мінфіні стримуються від таких прогнозів.

Так, на думку деяких фахівців, долар в 2020 році буде коштувати 20 - 22 гривні. У Мінфіні ж заклали прогнозований курс долара на позначці 24,8-27 грн.

Попередній прогноз Мінфіну був на рівні 28,2 грн.

Відзначимо, зокрема аналітик Максим Пархоменко вважає, що гривня здійснить переможну ходу в наступаючому році і досягне 22 гривень за один долар.

За словами аналітика Вадима Иосуба, якщо НБУ повернеться до старих практик, втрутившись у курсоутворення, то може статися криза.

Інші фахівці впевнені, що долар може досягти позначки 2015 року, коли іноземна валюта торгувалася на рівні 20-21 грн/долар США.

Нагадаємо, долар рекордно впав, але ціни в магазинах продовжують кусатися

А ще Politeka писала, що долар і євро летять на дно, НБУ змінив курс валют

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