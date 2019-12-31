Курс валют в Україні 31 грудня здивує всіх через «загнану у глухий кут» гривню, через що долар і євро припинять падіння

Як повідомляє Politeka, про це свідчить прогноз Національного банку України.

зокрема, за 100 доларів, доведеться віддати 2368,62 грн. При цьому за 100 євро доведеться «вивалити» 2642,2 грн.

Як повідомлялося раніше, гривня впродовж останніх кількох місяців поступово зміцнювалася, і долар коштував 24-25 гривень, але це може призвести до сумних наслідків.

Економічні експерти стверджують, що зміцнення української національної валюти було штучним і може закінчитися погано. Причин для укріплень гривні в подальшому вони не бачать.

Так, економічний і політичний експерт Тарас Загородній заявляє, що штучно занижена вартість гривні вже призвела до недовыполнениям по бюджету, митниці і акцизами, які у нас розраховувалися в доларах. Недоотримує прибуток і Національний банк – в НБУ вже заявили про 12,3 мільярда гривень недостачі. Також потерпають і українські експортери: ціна на експортовану продукцію занижена на 15% від їх очікувань.

За його словами, така політика може призвести до кризи і навіть до дефолту.

Загородній прогнозує, що небезпечний період почнеться восени 2020 року.

У євро і долара в 2020 році, на відміну від української гривні, справи непогані. Євро повинен бути стабільний, так як в Євросоюзі зберігається позитивний платіжний і торговельний баланси. У США все не так добре, як в ЄС, тому що в них великий торговий дефіцит. Але американці можуть собі це дозволити, для них не становить проблеми фінансувати свої величезні борги.

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