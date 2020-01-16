Гривна продовжить радувати українців стабильстью в першій половині 2020 року, але потім її чекає обвал.

Такий прогноз озвучив астролог Влад Росс, передає «Україна».

Він упевнений, в першому півріччі гривня продовжить тенденцію, що склалася в кінці 2019 року і буде зміцнюватися.

"Наша національна валюта може зміцнитися до 19 гривень за долар, але з більшою ймовірністю курс буде на рівні 20-22 гривні за долар. Ревальвації гривні сприятиме і новий транш від МВФ (Україна його неодмінно отримає), і запуск ринку землі (швидше за все, це станеться до осені), і ряд інших чинників", – каже Влад Росс.

При цьому він додав, що великий ризик падіння гривні з'явиться, коли вибухне світова фінансова криза, тобто починаючи з жовтня.

"Після з'єднання Сатурна і Плутона у вересні 2020 року, в жовтні, може вибухнути світова фінансова криза: Сатурн вказує на стагнацію і жорсткі структури, а Плутон – на світові фінанси. Плюс Меркурій буде ретроградним з 14 жовтня по 3 листопада, що також "піділлє масла у вогонь". У результаті саме в цей момент настане світова криза. А з-за нього в Україні також розпочнуться різноманітні труднощі та проблеми в економіці", – розповів Росс.

За його словами, гривня обвалиться в два рази.

«Якщо влітку курс буде утримуватися на рівні 20 гривень за долар, то, значить, восени – 40. Думаю, це максимум. А так, 30-35 гривень. У будь-якому випадку, гривня точно впаде з початком світової кризи", – упевнений астролог.

Астролог порадив українцям убезпечити себе напередодні кризи і в серпні купити валюту. За його словами, під час кризи найстабільнішою валютою будуть долар і єна, а от євро, фунт стерлінга та інші валюти обрушаться. Крім того, щоб уникнути негативного впливу кризи, Росс радить як варіант зберігати заощадження в золоті.

Астролог розповів і про дуже сприятливих періоди для економіки. Їх очікується два в цьому році. Виникати вони будуть у момент з'єднання Юпітера і Плутона. Перший з них триватиме з березня по липень. Таке поєднання планет дасть великий ріст економіки, що буде спостерігатися і в Україні. Тому в ці місяці варто очікувати притоку інвестицій в Україну. Наступний має статися і в листопаді – 13 числа, і це може пом'якшити фінансову кризу.

У будь-якому випадку, за словами астролога, з березня по липень повинна зберігатися сприятлива економічна і фінансова ситуація.

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