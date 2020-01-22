Усе менше українців їдуть на заробітки до Польщі в 2020 році

Тепер для українських трудових мігрантів з'явилися більш цікаві пропозиції.

Так, зараз охочі заробити за кордоном часто розглядають варіант Німеччини. Варто зазначити, що там зацікавлені в першу чергу у висококваліфікованих представителяхрабочих спеціальностей та інженерів.

У той же час на польському ринку праці, незважаючи на деяке зростання заробітних плат, зазначається поки що невеликий відтік українських трудових мігрантів, в першу чергу в ту ж Німеччину, де зарплати в 3-4 рази вище польських.

Також варто відзначити і той факт, що у великих і середніх містах рівень українських зарплат практично впритул наблизився до рівня зарплат у Польщі. Цю тенденцію прекрасно знають українські трудові мігранти в цій країні, і вже сформувалася "когорта" бажають повернутися назад в Україну.

Економічні експерти відзначають, що всі ці чинники є позитивними.

"Нарешті-то для багатьох українських трудових мігрантів з'явилася прекрасна можливість знайти собі гідну роботу за фахом в рідній країні і повернутися з Польщі додому. Зарплати сьогодні у багатьох українських містах за різними спеціальностями, дійсно зрівнялися з польськими. Наприклад, в Одесі, Львові, Києві, Дніпрі, висококваліфікований токар може заробляти від 15 до 20 тисяч гривень. У Польщі вони тепер вище в перерахунку на гривні буквально на 1-2 тисячу. А чимало прикладів, коли ці заробітні плати і нижче, ніж в Україні", - розповів експерт ринку праці Андрій Хвостовский.

У свою чергу українська демограф, директор Інституту демографії та соціальних досліджень НАН України Елла Лібанова заявила, що держава має зробити все необхідне для того, щоб підняти рівень мінімальної заробітної плати, принаймні, вдвічі, так як за "мінімалкою" тягнеться і середня зарплата.

Як писала Politeka, кількість українських заробітчан у Польщі скорочується.

Politeka раніше повідомляла, робота в Польщі обернулася справжнім пеклом для українців: почали відбирати паспорти.

Нагадаємо, безробіття в Україні б'є рекорди: кому найважче знайти роботу.