Нардепи від “Слуги народу” зареєстрували у Верховній Раді новий законопроект про пенсійну реформу, повідомляє “Обозреватель”.

Автором законопроекту 2683 є голова профільного комітету Галина Третьякова. Якщо документ буде схвалений парламентів, всі українці будуть зобов'язані платити додатковий пенсійний внесок і зможуть отримувати дві виплати.

Згідно актуальним нормам, українці віддають на пенсію 18,8% зарплати. Проте зібраних грошей критично не вистачає, а дефіцит Пенсійного фонду вже досяг 170 млрд грн і продовжує зростати. Також різко погіршується демографія. Для виправлення ситуації “Слуги народу” пропонують ввести накопичувальну пенсію.

Розмір накопичувального внеску зростатиме поетапно. З 2023 по 2030 рік доведеться платити по 3% зарплати, до 2030-го – 4%, з 2040-го – 6%, а до 2050 року – 7% щомісяця. Це означає, що вже 2023-му всі українці обов'язково повинні будуть віддати 1% з власної кишені. 2% заплатить роботодавець.

Законопроект передбачає, що працівник має право добровільно платити більше 3%, оскільки цього буде явно не достатньо для забезпечення старості. Пропорційно зростуть відрахування роботодавця.

При цьому друга виплата швидше стане надбавкою до пенсії, чим гарантією безбідної старості. Якщо відкладати на накопичувальний рахунок щомісяця по 7% від зарплати, то після виходу на пенсію можна буде отримати надбавку в розмірі 10,2% від останньої зарплати.

Можна підрахувати приблизний розмір другох пенсії:

При зарплаті в 20 тисяч і внеску в 7% – 2 тисячі гривень;

При зарплаті в 10 тисяч і внеску в 7% – 1,02 тисячі гривень.

Аналітик Володимир Мазуренко вважає, що для гідної старості потрібно відкладати не менше 15% з зарплати.

За 5 років населення України скоротиться на 18%, а співвідношення працюючими і пенсіонерами зросте майже вдвічі. В таких умовах доведеться підвищувати пенсійний вік, вважають експерти. З цією тезою згодні і в правлячій партії. Галина Третьякова пропонує підвищувати пенсійний вік поступово - по 1 місяцю в рік, починаючи з 2023-2025 р. р.

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