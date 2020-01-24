Курс валют в Україні 24 січня готує сумну картину, долар і євро змусять гривню «завити»
Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.
Так, сьогодні 100 доларів обійдуться вам в 2452,12 гривень (+19,02 гривні).
Ще красномовніший ситуація буде виглядати і з курсом євро. За 100 купюр доведеться викласти 2719,89 гривень (+21,46 гривень).
Памела Андерсон ледве втримала свої величезні округлості у прозорих мереживах: «соковито»
Могилевська забула про білизну і похвалилася пишними "персиками" в екстремальному декольте: "Богиня"
Гафт виправдав окупацію України, похваливши Путіна: "Був відданий вам несправедливо"
Олена Зеленська вперше після катастрофи вийшла на зв'язок: "Все рушиться"
Як повідомлялося раніше, Національний банк ввів зміни щодо обміну валют в країні.
Як повідомляє прес-служба відомства, українцям дозволили не розписуватися в банківських квитанціях, які видають під час операцій з обміну валют.
"Національний банк привів нормативно-правову базу у відповідність з Законом України "Про застосування реєстраторів розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг" у зв'язку із змінами, які були внесені до нього Законом України №128-IX і набирають чинності 19 квітня 2020 року", - йдеться в повідомленні.
Так, при обміні валют скасували необхідність проставляти на розрахункових документах РРО такі реквізити, як підписи касира і клієнта, відтиск штампа.
Крім того, Нацбанк дозволив банкам використовувати новітні програмні касові апарати при обміні валют. Під час таких операцій буде створюватися електронний документ, який тепер прирівнюється до звичайної квитанції з підписом клієнта.
Нагадаємо, долар вона зметнеться вгору вже на цьому тижні: аналітик розповів, чого чекати.
Як повідомляла Politeka, долар і євро йдуть в атаку, гривні доведеться не солодко: курс валют здивує українців.
Також Politeka писала, що долар буде по 40: стало відомо, коли впаде гривня, українцям радять купувати валюту.