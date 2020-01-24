Рік тільки почався, але міністр фінансів Оксана Маркарова вже заробила перший мільйон, про що поспішила повідомити НАПК

Так, 21 січня Маркарова подала повідомлення про істотну зміну майнового стану, пише dubinsky.pro. Джерелом доходу є "Акорд банк", який належить її чоловікові Данилу Волинцю. Дохідд був виплачений у вигляді відсотків на загальну суму 999,7 тис. гривень.

На тлі цього в країні не вщухає скандал у зв'язку з космічними зарплатами Кабміну. Більш того, голова Уряду Олексій Гончарук готується до відставки, а його крісло пророкують саме Маркаровій.

Так, стало відомо, що чиновники в Кабміні заробляють стільки, що пересічному українцю не світить отримати й за рік. Наприклад, за грудень Гончарук заробив 67 тисяч гривень. А його віце-прем'єр Дмитро Кулеба – 86 774 гривень. Куди більше "відхопив" міністр внутрішніх справ Арсен Аваков - 186 541 гривню. А ще більше пощастило міністру економіки, торгівлі і сільського господарства Тимофію Мілованову – 222 592 гривні.

У зв'язку з піднятим галасом президент Володимир Зеленський зажадав від Гончарука повного звіту з приводу величезних зарплат і премій.

У той же час в ході поїздки на Міжнародний економічний форум у Давосі, Зеленський представив голові МВФ Крісталіні Георгієвій міністра фінансів Маркарову як наступного прем'єр-міністра. Принаймні, так стверджують джерела, добре ознайомлені з ходом зустрічі, пишуть центральні українські ЗМІ.

При цьому Зеленський явно не поспішає "позбутися" Гончарука. Останнього могли відправити у відставку ще після недавнього скандалу з прослуховуванням в його кабінеті, але він втримався. На думку українського політолога Кирила Молчанова немає сумнівів у тому, що Гончарука замінять, але питання стоїть "коли".

Молчанов припустив, що відставка відбудеться ближче до осені, швидше за все - перед місцевими виборами. Спершу цей Кабмін повинен протягнути на собі всі непопулярні рішення.

Нагадаємо, міністр фінансів Маркарова ставить куму Пашинського головою «Укрексімбанку»

Як повідомляла Politeka, Зеленський шукає нового прем'єра: названі два претенденти на місце Гончарука.

Також Politeka писала, що Гончарук обвів українців навколо пальця, відставки не буде.