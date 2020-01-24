Глава "Нафтогазу" Андрій Коболєв вразив різкою заявою

В Давосі він заявив, що щоб не було питань до його зарплат і премій - потрібно повернути гроші "Газпрому". Мова, судячи з усього йде про кошти, які Україна отримала в рамках Стокгольмського арбітражу.

"Є дуже простий шлях зменшити мою зарплату – взяти $5 млрд, які ми отримали від "Газпрому", і "Газпрому" їх повернути назад. Сказати: "У нас так багато заробляють на цьому, що ми їх повертаємо". І не буде ніяких питань бонусів. Найпростіший шлях. Серйозно", - цинічно висловився чиновник.

Розповідати при цьому про розмір своєї зарплати, а також коментувати розмір зарплат колег Коболєв не став.

Нагадаємо, відомий український юрист і блогер Михайло Шнайдер порахував сумарну зарплату Коболєва.

Виявляється, за останні 5 років Коболєв отримав 800 000 000 гривень із державної скарбниці. Шнайдер провів деякі розрахунки і виходить, що на цю суму, яка вміщається в кілька величезних камазів, можна було запросто придбати:

харчування для 30 000 000 українських вояків;

провести операції на серці в кількості 20 000;

забезпечити опаленням 2 000 000 квартир.

Також він зазначив, що Андрій Коболєв отримує настільки велику заробітну плату, що вона в 13 разів перевищує зарплату президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, що Андрій Коболєв, керівник НАК «Нафтогаз України», і ще 15 топ-менеджерів цієї державної компанії за 2017 рік отримали аж двісті чотири мільйони народних гривень заробітної плати і премій. За минулий рік голова «Нафтогазу» отримав 286 мільйонів 500 тисяч гривень.

В Давосе глава "Нафтогаза" Андрей Коболев заявил, что чтобы не было вопросов к его зарплатам и премиям - нужно вернуть деньги "Газпрому". Речь, судя по всему, о средствах, которые Украина получила в рамках Стокгольмского арбитража. pic.twitter.com/3TfU9V7tVH — Klymenko Time (@KlymenkoTime) January 24, 2020

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