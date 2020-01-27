Радник прем'єр-міністра України Юрій Голик повідомляє, що 22 січня в Давосі було досягнуто домовленості між Укралізніцею та Deutsche Bahn
Як зазначив Голик, відповідно до цієї домовленості, в лютому 2020 року член правління DB по інфраструктурі пан Рональд Пофалла і представники уряду України підпишуть Угоду про стратегічне партнерство, в якому будуть узгоджені подальші деталі.
На офіційному сайті німецької компанії повідомляється, що DB Engineering & Consulting консультуватиме і підтримуватиме Укрзалізницю з технічних і управлінських питань.
«Обговорюються подальші деталі співпраці, в тому числі питання оперативного управління компанією», - сказав радник прем'єра, посилаючись на заяву DB.
«Більше новин і подробиць вже на початку лютого», - додав Голик.
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Раніше він висловив упевненість в тому, що за допомогою національного оператора залізниць Німеччини вдасться впровадити європейські норми на Укрзалізниці.