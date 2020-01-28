Уряд України прийняв рішення ввести нове обмеження на ціни на газ для побутових споживачів

Згідно з постановою Кабінету міністрів №17 від 28 січня, максимальная ціна блакитного палива буде вище вартості на хабі в Нідерландах не більше ніж на 1,917%.

В документі зазначено, що ціни погоджуються з даними біржі Powernext/ЕЕХ, що дозволить тримати їх на ринковому рівні.

"З 1 січня 2020 року ціна придбання природного газу не може бути вище за ціну продажу природного газу, визначену відповідно до пункту 13 Положення, за вирахуванням торгової надбавки (націнки) НАК "Нафтогаз України" на рівні 1,917 відсотка зазначеної ціни", – йдеться у рішенні.

Новий механізм ціноутворення повинен буде сприяти формуванню в Україні ринкових цін на газ. Якщо на хабі в Нідерландах газ буде дешевшати, то ціна буде падати, якщо ж рости, то і українці відчують на своїх гаманцях.

Слід зазначити, що перехід на ринкові механізм ціноутворення на газ є одним із зобов'язань перед МВФ.

Раніше ми повідомляли про те, що українці по-новому платитимуть за комуналку. Про це інформує прес-служба Міністерства розвитку громад і територій.

Повідомляється, що уряд зобов'язав перерахувати українцям платіжки за опалення. Це пов'язано з тим, що блакитне паливо серйозно подешевшало під час поточного опалювального сезону.

Як відомо, зараз тариф на газ , який діє для підприємств теплокомуненерго становить 8300 гривень, але фактично підприємства закуповують його за 6100 - 6200 гривень.

Також відзначимо, що українці скоро можуть платити за газ по-новому.Відповідну заяву зробив глава Міненергетики Олексій Оржель в своєму особистому Facebook. За його словами, найближчим часом можуть кардинально змінитися тарифи на газ для побутових споживачів в Україні.

Нагадаємо, українці отримають нові платіжки за світло: що змінилося і як не помилитися.

Як повідомляла Politeka, українців змусять по-новому платити за газ.

Також Politeka писала, що українців чекає скачок тарифів на електрику.