Смертельний коронавірус завдасть серйозного удару по світовій економіці

Про це інформує Telegram-канал Легітимний.

За інформацією інсайдерів, через епідемію коронавіруса, яка погубила вже більше 300 чоловік, може початися нова світова криза.

Як стверджують експерти, через нову світову кризу з ринку почнуть іти багато інвесторів, що спровокує зупинку міжнародних інвестиційних проектів.

"Все це сильно вдарить по економіці України. У підсумку багато експерти проводять паралель з 2008 роком, коли курс гривні обвалився майже на 40% через світову кризу", - йдеться в повідомленні.

На тлі епідемії коронавіруса аналітики також прогнозують продовження падіння національної валюти, незважаючи на зусилля українських чиновників.

"Багато експертів прогнозують продовження падіння курсу української гривні, хоча чиновники будуть намагатися в лютому утримати курс гривні до долара на позначки 25.5 – 26 гривень", - підсумували в Telegram-каналі.

Раніше ми розповідали про те, що число жертв коронавіруса різко зросла. Станом на ранок 3 лютого, в результаті епідемії смертельного вірусу померли 362 людини.

Кількість заражених коронавірусом у Китаї зросла до 17 205 осіб, під тотальним наглядом медиків залишаються 152 700 осіб.

Також ми розповідали про те, що з-за епідемії коронавіруса в Китаї на багатьох сировинних та фінансових ринках зараз спостерігається падіння цін.

В першу чергу страждає економіка тих країн, які тісно пов'язані з Китаєм. Першим постраждав ринок металу, так як саме Китай є найбільшим його споживачем. Знижуються ціни на мідь, сільськогосподарську продукцію, нафту. Все це відбувається на фоні скорочення транспортних перевезень.

Наголошується, що найбільше постраждає сфера туризму – готельний бізнес та авіаперевезення. Також збитки понесуть компанії з великим відсотком продажів в Китаї.

Нагадаємо, Україну охопила істерія, аптеки спорожніли через коронавіруса.

Як повідомляла Politeka, епідемія коронавіруса побила рекорд, Китай зважився на відчайдушний крок.

Також Politeka писала, що з'явилося екстрене рішення ВООЗ щодо ситуації з коронавірусом.