НБУ поновив курс валют на понеділок, 10 лютого

У перший робочий день другого тижня лютого курс долара складе 24,537 за одну одиницю. Курс Євро буде 26,904 за одну одиницю. На вихідних євро і долар був аналогічним. Про це пише Politeka з посиланням на прес-службу регулятора.

Польський злотий в понеділок обійдеться в 6,307 за одну одиницю, а білоруський рубль - 11,242. Російський рубль при цьому буде 3,847 за 10 одиниць.

Раніше ми повідомляли, що курс долара по відношенню до гривні закріпиться в діапазоні 24,3 – 24,85 грн/$.

Як стверджують експерти, припущення про падіння гривні не виправдалися.

"По-перше, на ринку було багато гривні після найбільшого в цьому році погашення облігацій держпозики (17 млрд) і нетипово великих відшкодувань ПДВ (17,7 млрд, частина – борги з 2019 року, що виникли із-за проблем з бюджетом). Це дозволяло експортерам продавати менше валютної виручки для фінансування витрат у гривні, а нерезидентам – не заводити в Україну валюту під покупку нових ОВДП.", - йдеться в матеріалі.

Другою причиною падіння долара експерти називають катастрофу літака МАУ в Ірані та коронавірус в Китаї.

Фінансисти допускають, що із-за побоювань клієнтів банків нового витка ревальвації, курс може втриматися на рівні 25 гривень за долар.

Повідомлялося, що кандидат економічних наук, незалежний експерт Олександр Хмелевський прогнозує, що гривня продовжить знижуватися по відношенню до долара і євро. Більше того, цей процес буде супроводжуватися значними коливаннями валютного курсу.

Експерт прогнозує, що в лютому курс долара в Україні подолає позначку 25 грн/дол, протягом березня - квітня він може досягти 26, а в травні навіть 27.

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