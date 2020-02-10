У багатьох українців існує проблема нестачі стажу, яку можна вирішити його купівлею, пише "Апостроф"

Пенсійна реформа в Україні передбачає, що українцям до 2028 року потрібно буде мати 35 років страхового стажу для виходу на пенсію. Далеко не у всіх він є через нелегальних заробітків і зарплат у конвертах.

Передбачається, що до 2028 році майже половина пенсіонерів не матимуть необхідного стажу роботи. Це за умови, що держава знову не надумає збільшити його.

Виходом може стати "купівля" відсутнього стажу. Закон передбачає, що громадяни можуть придбати до 5 років стажу, заплативши за кожен рік близько 25 тисяч гривень.

Вартість покупки стажу розрахована за формулою, виходячи з розміру єдиного соціального внеску, який на нинішній досяг 1039 гривень: Стаж = ЄСВ * Коефіцієнт * Кількість місяців.

Коефіцієнт залежить від кількості необхідних років: для одного року – 2, для двох – 1.8, для трьох – 1.6, для чотирьох – 1.4 і для п'ятьох – 1.2. Наприклад, купівля 1 року стажу буде коштувати: ЄСВ (1039) * Коефіцієнт (2) * Кількість місяців (12) = 24 936 гривень.

За цією ж формулою 5 років стажу обійдуться в 74 808 гривень. Втім, українцям без стажу варто розуміти, що даний розцінки актуальні тільки до 1 липня 2020, після чого повинна зрости мінімальна зарплата і відповідно збільшиться і розмір ЄСВ (єдиного соціального внеску).

Для тих, хто відразу не потягне таку покупку, існує можливість придбати стаж в розстрочку. Така покупка обійдеться дешевше, оскільки з формули випадає коефіцієнт - 1 рік можна купити за 12 500 гривень. Однак, пенсію не почнуть виплачувати, поки не буде виплачена вся сума за стаж.

Для того покупки страхового стажу та добровільної сплати ЄСВ, потрібно звернутися в податковий орган за місцем проживання та надати список документів:

Заява про добровільну участь у системі загальнообов'язкового державного соцстрахування або одноразової сплати в системі загальнообов'язкового державного пенсійного страхування;

копію трудової книжки;

виписку з системи персоніфікованого обліку (ОК-5);

Копію паспорта або іншого документа, що посвідчує особу.

Оплата повинна бути проведена в 10-денний термін після підписання угоди. Відомо, що за перші 9 місяців минулого року послугою скористалося 3 215 українців.

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