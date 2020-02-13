Стало відомо, як українці будуть платити за газ

Про це розповів голова НКРЕКП Валерій Тарасюк, передає Politeka.net.

За його словами, українські споживачі будуть отримувати відразу по дві платіжки за газ на одному аркуші паперу.

Тобто, тарифи за паливо та його транспортування до житла будуть рахуватися окремо.

Він зазначив, що зараз Національна комісія веде переговори з постачальниками щодо двох платіжок на одному листку паперу, щоб клієнтам було зручніше їх оплачувати.

Тарасюк також додав, що повернутися до старої формі квитанції за газ українці все одно не зможуть. Це пов'язано з тим, що постачальник і транспортер газу – різні компанії, які надають українським споживачам окремі послуги.

"Платіжка не може бути одна. Це дві різні компанії. У нас вже зараз працює газовий ринок. Так, він не досконалий, але він буде поліпшуватися з кожним місяцем. Ми повинні зрозуміти, що здійснює транспортування монополія...", – резюмував голова Нацкомісії.

Раніше ми розповідали про те, що українці будуть по-новому платити за газ. Про це розповів прем'єр-міністр Олексій Гончарук.

За його словами, українці скоро будуть отримувати тільки одну платіжку за газ, яку внесуть плату за доставку палива і його використання.

"Дві платіжки - це правильний крок, але дійсно, вірніше було б, щоб людина отримувала їх одночасно і одним документом. Тобто правильно розділити ці послуги, але одночасно організувати платіжки за них в один документ", - додав прем'єр, виступаючи в Парламенті.

Також ми розповідали про те, що українцям затвердили нові тарифи на воду. Згідно з рішенням Нацкомісії, що тепер в Україні тарифи на центральне водопостачання і водовідведення зростуть в середньому на 15-20%.

Остаточні цифри, як зазначили в НКРЕКП, будуть залежати від регіону. У Нацкомісії також виправдалися за чергове зростання тарифів і заявили, що їх підвищили нібито через зростання зарплат в українських містах.

Нагадаємо, українці отримають нові платіжки за світло: що змінилося і як не помилитися.

Як повідомляла Politeka, українців змусять по-новому платити за газ.

Також Politeka писала, що українців чекає скачок тарифів на електрику.