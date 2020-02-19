ПриватБанк звинуватили в неправомірному блокуванны рахунків

Відповідний негативний відгук на тематичному сайті Мінфін залишила незадоволена клієнтка.

За її словами, вона залишилася без покупок і місячної зарплати з вини націоналізованого Приватбанку.

"ПриватБанк не перестає дивувати своїм обслуговуванням. Сьогодні мені заблокували картку за покупку в інтернеті, як завжди здійснювала платіж, але в цей раз попросили зв'язатися з оператором за номером 3700 і підтвердити платіж. Після того як я зателефонувала оператору, то він просто повідомив що моя картка заблокована за кількість платежів (1) і потрібно тільки їхати в саме відділення банку", - обурюється незадоволена клієнтка.

"Ось таким цікавим чином ПриватБанк залишає Вас без місячної зарплати, ні оператори, ні особистий банкір, якому кожен місяць платиш тобі допомогти не можуть. Всім рекомендую залишити цей цирк і перейти до більш адекватного банку", - додала вона у своєму негативному відкликання.

"Нам би не хотілося, щоб у Вас склалося негативне враження про банк через те, що ми піклуємося про безпеку Ваших фінансових операцій. Додаткове підтвердження певних операцій є однією з заходів безпеки, які використовує банк, щоб не допустити можливість заволодіти Вашими коштами третіми особами. Ми постійно працюємо над поліпшенням системи попередження шахрайства, яка завдяки спеціальним алгоритмом дозволяє виявити і тим самим запобігти велику кількість шахрайських операцій з картками наших клієнтів. Ми звернулися до Вас в особистому повідомленні і запросили контактні дані, щоб розібратися в ситуації докладніше", - відреагував на скаргу представник державного банку в коментарях.

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