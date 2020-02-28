Не варто забувати про інфляцію

Аномально тепла зима може серйозно вдарити по цінам на ключові продукти в Україні

Про це пише РБК-Україна.

Зокрема, мова йде про ключові продукти харчування зі споживчої корзини кожного українця - хлібі, овочах, молоці та м'ясі.

Як прогнозують експерти, деякі продукти можуть злетіти в ціні через аномально теплу зиму.

Не варто забувати про ключовий фактор, який також впливає на зростання цін. Незважаючи на сприятливий прогноз від НБУ, аналітик Юрій Гаврилечко вважає, що споживча інфляція в Україні становить мінімум 10-15%.

За словами Гаврилеченка, сьогодні немає особливих причин для вибухового зростання цін, але все ж існує ряд ризиків. По-перше, невідомо, що буде з урожаєм після аномальної зими, по-друге, не зрозуміле питання з ринком землі.

У зв'язку з цим, як стверджує експерт, реальні зміни цін на українців чекають не навесні, а восени 2020.

Директор Асоціації постачальників і торгових мереж Олексій Дорошенко прогнозує подорожчання найдешевших продуктів.

Крім цього, українцям варто очікувати підвищення цін на такі продукти:

овочі - на 10%,

хліб - 8%,

молоко та молочні продукти - на 5%,

м'ясо - на 3%.

Раніше ми повідомляли про те, скільки українці витрачають на їжу. Згідно з даними Державної служби статистики, щомісяця українці викладають з кишені близько 4 тисяч за продукти харчування.

Такі дані вдалося зібрати завдяки опитуванням населення країни. Виявилося, що майже половину місячного заробітку по країні люди витрачають на їжу. Згідно з результатами опитування, найбільші суми йдуть на м'ясо - близько 1000 гривень на місяць.

На другому місці хліб з показником 15%, тобто 600 гривень (20 гривень в день). Далі розташувалися молочні продукти, яйця, сир – 12%. Картопля займає 10% - 400 гривень на місяць.

Нагадаємо, експерт розповів, що буде з цінами на продукти в 2020: деталі

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