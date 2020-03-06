Українці вкотре ошелешені сервісом націоналізованого ПриватБанку

Відповідний відгук на порталі Мінфін залишив незадоволений клієнт.

За його словами, ПриватБанк двічі провів транзакцію, через що на його зарплатній картці виникла заборгованність.

"Зайшов у додаток приват24, дивлюся у мене на балансі мінус 998грн. Дзвоню в підтримку з'ясувати ситуацію, виявилося що 27.02.2020 було подвійне списання з моєї карти, через що карта пішла в мінус. Ліміт оплати в інтернеті - 0, карту не втрачав, нікому не давав. Найцікавіше, що карта для виплат "зарплатна", не кредитка це важливо. Щодня годують обіцянками, що друге списання повернеться", - зазначив клієнт.

Він також додав, що через помилку ПриватБанку йому доведеться втрачати власні кошти.

"Мені це набридло так як на балансі мінус. Тим більше скоро прийде зарплата, чому я повинен частину своєї зарплати віддавати за помилки приват банку?", - резюмував він.

"Нам шкода, що Ви зіткнулися з таким неприємним інцидентом. Дозвольте повідомити, що по Вашій картці було здійснено подвійне списання коштів іншим банком. Помилково списані кошти централізовано повернені на рахунки. Ви можете перевірити інформацію по виписці в особистому кабінеті Приват24. Приносимо вибачення за можливі незручності", - традиційно відреагував представник ПриватБанку на скаргу від клієнта.

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