Українці вкотре ошелешені сервісом націоналізованого ПриватБанку

Відповідний відгук на порталі Мінфін залишив незадоволений клієнт.

За його словами, ПриватБанк двічі провів транзакцію, через що на його зарплатній картці виникла заборгованність.

Приватбанк

"Зайшов у додаток приват24, дивлюся у мене на балансі мінус 998грн. Дзвоню в підтримку з'ясувати ситуацію, виявилося що 27.02.2020 було подвійне списання з моєї карти, через що карта пішла в мінус. Ліміт оплати в інтернеті - 0, карту не втрачав, нікому не давав. Найцікавіше, що карта для виплат "зарплатна", не кредитка це важливо. Щодня годують обіцянками, що друге списання повернеться", - зазначив клієнт.

Популярні новини зараз

Каменських без білизни приміряла на себе образ зухвалої ковбойши: "Потап відразу спокусився"

Кравець з Кварталу 95 засвітила груди у прозорій блузці, ефектний кадр: «цвіте і пахне»

Зірка "Величного століття" забула про ліфчик і засвітила своє багатство зблизька: «видно все»

Балан приголомшив заявою про інше життя, мережа кипить: «Дан, ти нас лякаєш»
Показати ще

Він також додав, що через помилку ПриватБанку йому доведеться втрачати власні кошти.

"Мені це набридло так як на балансі мінус. Тим більше скоро прийде зарплата, чому я повинен частину своєї зарплати віддавати за помилки приват банку?", - резюмував він.

"Нам шкода, що Ви зіткнулися з таким неприємним інцидентом. Дозвольте повідомити, що по Вашій картці було здійснено подвійне списання коштів іншим банком. Помилково списані кошти централізовано повернені на рахунки. Ви можете перевірити інформацію по виписці в особистому кабінеті Приват24. Приносимо вибачення за можливі незручності", - традиційно відреагував представник ПриватБанку на скаргу від клієнта.

Нагадаємо, ПриватБанк підловили на обмані клієнтів, гримить скандал.

Як повідомляла Politeka, ПриватБанк залишив клієнта без грошей за кордоном, гримить скандал: "в цілях безпеки...".

Також Politeka писала, що ПриватБанк оскандалився списанням пенсій з рахунків українців: гроші зникли.