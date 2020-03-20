Обіцяну президентом Володимиром Зеленським тисячу гривень отримають не тільки пенсіонери

Цю інформацію в ефірі українського телеканалу підтвердила глава Мінсоцполітики Марина Лазебна, передає Politeka.net.

За її словами, одноразово виплату в розмірі тисячі гривень в рамках карантину отримають не тільки українські пенсіонери, але і люди з інвалідністю.

"З 1 квітня ми видамо одноразова допомога – 1 тис. гривень. За рішенням уряду, пенсіонери, які мають пенсію менше 5 тис. грн, отримають одноразову доплату – 1 тис. грн. Таку доплату також отримають діти з інвалідністю, соціальні пенсіонери, інваліди дитинства", – пояснила Лазебна нюанси.

Вона також заспокоїла і заявила, що держава не буде нараховувати пеню або скасовувати субсидію пільговикам під час карантину, якщо у них виникне заборгованість по комунальним послугам.

"Якщо у них виникне заборгованість, у них ніхто не відніме субсидії. Це вже прийняте рішення. Якщо виникне така заборгованість, не буде ні пені, ні штрафних санкцій. Я дуже прошу людей заспокоїтися і не ходити туди (в банки платити за комуналку), а убезпечити себе. Зараз не ходіть, не створюйте черги", – звернулася Лазебна до українців.

У разі, якщо комуналку потрібно терміново оплатити, то вона порекомендувала пенсіонерам звернутися за допомогою до соціальних працівників або дітям/онукам, оскільки всі платежі можна провести через онлайн-банкінг.

Раніше ми розповідали про те, що українські пенсіонери можуть отримати доплату до пенсій під час карантину. Про це у своєму відеозверненні до українського народу заявив глава держави Володимир Зеленський.

За словами глави держави, українські пенсіонери отримають додаткові виплати у зв'язку з карантином, спрямованих на профілактику епідемії коронавіруса.

Володимир Зеленський зазначив, що доплату в розмірі тисячі гривень мають отримати ті пенсіонери, які в звичайний час отримують до 5 тисяч.

Але він не уточнив, буде це одноразова виплата пенсіонерам, або додаткові гроші будуть нараховуватися щомісячно протягом усього періоду дії карантинних обмежень.

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