Пенсіонери старше 80 років вже почали отримувати перші компенсації

Цю інформацію підтвердили в прес-службі ПФУ, передає Politeka.net.

Повідомляється, що фонд почав виплату компенсації до пенсії за квітень пенсіонерам старше 80 років у розмірі до 500 гривень після того, як були перераховані виплати працюючим пільговикам.

"На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 01.04.2020 № 251" Деякі питання підвищення пенсійних виплат та надання соціальної підтримки окремих категорій населення в 2020 році" з 1 квітня 2020 пенсіонерам, що досягли віку 80 років і старше, до пенсій встановлена щомісячна компенсаційна виплата в розмірі до 500 гривень, компенсаційну виплату отримуватимуть пенсіонери, у яких пенсія не перевищує 9205 гривень. У той же час, після встановлення такої виплати пенсія не може бути більше зазначеного розміру", - сказано в повідомленні прес-служби.

У відомстві також наголосили, що виплата компенсації за квітень стартувала вчора, 7 квітня, тим пенсіонерам, у кого дата виплати до 7 числа включно. Інші льготники старше 80 років отримають додаткові кошти на визначену ним дату виплати разом із пенсією за поточний місяць.

В ПФУ додали, що пенсії надійдуть одержувачам на рахунки у відповідних банках або будуть доставлені листоношами "Укрпошти" додому.

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У Кабміні також додали, що пенсіонери зможуть оплачувати комуналку безпосередньо у листоноші при отриманні пенсії та грошової допомоги, або замовивши заздалегідь відповідну послугу по телефону.

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