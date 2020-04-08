Сьогодні, весь світ зіткнувся із загрозою стрімкого поширення коронавіруса COVID-19, вводяться карантинні обмеження, які поступово посилюються. У таких умовах АТ "Банк СІЧ" терміново звернувся до своїх клієнтів і запевнив їх у тому, що забезпечення їх безпеки і високого рівня банківського сервісу залишається найвищим пріоритетом банку, пише Znaj.ua.

Засновник банку "СІЧ" Валерій Раздорожний розповів, що потрібно знати клієнтам його фінустанови у період карантину.

"Хочемо Вас запевнити, що ми докладаємо максимум зусиль для того, щоб у цей непростий період Ви почувалися впевнено і мали безперебійний доступ до всіх послуг, які надає банк. В першу чергу звертаємо Вашу увагу на те, що наші відділення продовжують свою роботу, за винятком відділень, розташованих в приміщеннях в ТРЦ, Центрах надання адміністративних послуг, та забезпечені необхідними санітарними засобами", - запевнив глава банку.

З режимом роботи відділень АТ "Банк СІЧ" ви можете ознайомитися тут.

В той же час Валерій Раздорожний закликав клієнтів мінімізувати використання готівки, щоб уникнути зараження через купюри. Він нагадав про можливості отримання банківських послуг онлайн:

"У той же час, закликаємо відповідально ставитися до здоров'я Вашого і Ваших близьких, і утриматися від відвідування людних місць (у тому числі банківських відділень) і мінімізувати використання готівки (бо саме на купюрах накопичується значна кількість бактерій). У зв'язку з цим нагадуємо про можливості отримання банківських послуг онлайн".

Отримати банківські послуги онлайн можны:



за допомогою системи «Клієнт-Банк» для бізнесу Ви можете здійснити більшість операцій дистанційно, а для вирішення актуальних питань рекомендуємо звернутися у відділення Банку;

здійснення операцій з карткою за допомогою сайту Банку sichbank.com.ua:

миттєві платежі (мобільний зв'язок, комунальні послуги, грошові перекази, перекази за реквізитами, оплата за послуги інтернету, телебачення, телефонії, страхування, дистрибуцію і охорону) , переклад з карти на карту.

"Майже за 10 років своєї діяльності наш банк неодноразово стикався з викликами ринку і успішно долав кризи. Ми проходили всі перешкоди, адже банк завжди ставив у пріоритет потреби клієнта, як його надійний партнер. Ми відзначаємо, що неухильно виконуємо і будемо виконувати свої зобов'язання перед клієнтами щодо укладених депозитних договорів і виконання своїх зобов'язань за ними! Це стосується як діючих, так і договорів, які ще укладатимуться з клієнтами банку. Виплати нарахованих відсотків за депозитними вкладами і суми депозитів після закінчення вкладу виплачуються у валюті вкладу ( UAH/USD/EUR) своєчасно, на умовах укладених договорів!", - запевнив засновник банку "СІЧ" Валерій Раздорожний

Інформацію та консультацію про послуги та діяльності банку Ви можете отримати у відділеннях за місцем Вашої локації та/або зателефонувавши за номером (044) 207 14 75