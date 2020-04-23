Глава НБУ Яків Смолій повідомив про нововведення з 24 квітня

Так, під час прес-брифінгу щодо рішень Правління Національного банку з монетарної політики, було прийнято наступне рішення: знизити облікову ставку з 10% до 8% річних.

Дане нововведення є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок по внескам і позикам. Такі ставки впливають на вартість кредитів, що надаються НБУ - комерційним.

Якщо, наприклад, підвищити ставку, то позики рефінансування банкам обходяться дорожче. Отже, стає менше позичальників, які оформляють позики.

Так, коли ризики інфляції і макроекономічної нестабільності підвищуються, центральний банк повинен вжити заходів для стабілізації. У результаті НБУ підвищує облікову ставку і проводить жорстку монетарну політику.

Таким чином, виходить, що кредитувати вже більш ризиковано, тому ціна на гроші в економіці зростає.

Коли інфляція стає менше, а макроекономічна ситуація поліпшується - облікова ставка зазвичай знижується і це викликає поступове здешевлення депозитів і кредитів.

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Більше того, українці можуть не розраховувати на зміцнення гривні також через недостатній рівень міжнародних резервів.

Раніше повідомлялося, що фінансовий аналітик Максим Пархоменко розповів - ситуація на валютному ринку, в першу чергу, залежить від обсягу коштів, виділених Україні Міжнародним валютним фондом, а також швидкості прийняття цього рішення.

За словами Пархоменка, нового траншу від МВФ вистачить для стабілізації вітчизняної економки.

Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів з-за коронавіруса: такого не було з 2009 року.

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