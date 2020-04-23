Глава НБУ Яків Смолій повідомив про нововведення з 24 квітня
Так, під час прес-брифінгу щодо рішень Правління Національного банку з монетарної політики, було прийнято наступне рішення: знизити облікову ставку з 10% до 8% річних.
Дане нововведення є важливим сигналом для визначення банками процентних ставок по внескам і позикам. Такі ставки впливають на вартість кредитів, що надаються НБУ - комерційним.
Якщо, наприклад, підвищити ставку, то позики рефінансування банкам обходяться дорожче. Отже, стає менше позичальників, які оформляють позики.
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Так, коли ризики інфляції і макроекономічної нестабільності підвищуються, центральний банк повинен вжити заходів для стабілізації. У результаті НБУ підвищує облікову ставку і проводить жорстку монетарну політику.
Таким чином, виходить, що кредитувати вже більш ризиковано, тому ціна на гроші в економіці зростає.
Коли інфляція стає менше, а макроекономічна ситуація поліпшується - облікова ставка зазвичай знижується і це викликає поступове здешевлення депозитів і кредитів.
Нагадаємо, глава ради НБУ Богдан Данилішин повідомив, що зміцнення гривні не буде через повернення трудових мігрантів і провальної політики НБУ в 2019 році.
Більше того, українці можуть не розраховувати на зміцнення гривні також через недостатній рівень міжнародних резервів.
Раніше повідомлялося, що фінансовий аналітик Максим Пархоменко розповів - ситуація на валютному ринку, в першу чергу, залежить від обсягу коштів, виділених Україні Міжнародним валютним фондом, а також швидкості прийняття цього рішення.
За словами Пархоменка, нового траншу від МВФ вистачить для стабілізації вітчизняної економки.
Нагадаємо, економіка втратить сотні мільярдів доларів з-за коронавіруса: такого не було з 2009 року.
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