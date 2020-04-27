Сусідня Польща терміново потребує сезонних робітників для збору врожаю

Про це в ефірі місцевого телеканалу заявив голова служби персоналу промисловців Кшиштоф Інглот, передає Politeka.net.

За його словами, в даний момент Варшава готує чартерний рейс, який привезе в країну українських працівників.

Як відомо, у сусідній Польщі також введено карантин через епідемію китайського вірусу, і через обмежувальні заходи в країні не вистачає працівників у сільському господарстві.

Місцеві фермери не зможуть зібрати врожай без сезонних робітників, які зазвичай приїжджали з України.

"Ми хочемо перевезти перших 200 осіб з України на фабрики до Вроцлава", - наголосив Инглот в ефірі телеканалу.

Наголошується, що польські фахівці з ринку праці в місцевих ЗМІ все частіше заявляють, що ніщо не перешкоджає організовувати чартерні рейси для працівників сільськогосподарської галузі.

"Чартери для робочих недешеві, але альтернатива втратити урожай – набагато гірше. А бажаючих українців поїхати на роботу буде багато", – підкреслили місцеві експерти.

Раніше ми розповідали про те, що Кабмін не хоче випускати з країни заробітчан. За словами прем'єра Дениса Шмигаля, українці, які працювали за кордоном, отримали хороший досвід. А тому в інтересах держави залучити їх знання і кваливикацию для відкриття бізнесу будинку.

Щоб українці залишилися вдома, навіть якщо інші країни будуть послаблювати карантинні обмеження і допомагати з виїздом, уряд обіцяє створити нові робочі місця та вигідні умови для кредитування малого і середнього бізнесу.

Також влада в умовах карантину обіцяють програми для підтримки і стимуляції вже існуючого бізнесу, щоб зберегти робочі місця.

Також ми розповідали, що кілька тижнів тому українці штурмували кордон з Польщею. Тоді тисячі людей без масок і засобів захисту намагалися всіма силами потрапити додому, оскільки через карантин тоді закривалися пункти пропуску.

Нагадаємо, розкрито хитру схема влади, яка вижене українців на роботу.

Як повідомляла Politeka, в Євросоюзі «відшили» РФ з проханням про зняття санкції через Україну.

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