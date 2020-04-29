Курс валют в Україні 29 квітня здивує всіх на ринку, дороги долара і євро несподівано розійдуться

Про це повідомляє Politeka з посиланням на прогноз Національного банку України.

Так, долар сша був встановлений Нацбанком в районі 27,0485 грн за одну купюру. У вівторок він торгувався за 27,1025 (-0,054).

А ось курс євро, навпаки, поповзе вгору. Сьогодні він буде торгуватися за 29,4274 грн, хоча днем раніше він коштував 29,4184 грн (+0,009).

Крім того, в Національному банку уточнили, що до середини минулого дня долар коштував 27,0531 грн за одну банкноту.

Як повідомлялося раніше, курс долара готує для українців несподіванки в травні.

Експерти попереджають, що ситуація на валютному ринку буде коливатися від 27,5 гривень за долар до 27,9 гривень за долар.

Фінансовий аналітик Володимир Мазуренко зазначає, що ситуація сильно залежить від того, як швидко закінчиться карантин. Хоча девальвації уникнути не вдасться в будь-якому випадку.

"Ми в будь-якому випадку побачимо поетапну девальвацію, яка вже закладена в бюджеті країни. Думаю, що найближчим часом курс гривні по відношенню до долара буде знаходитися в стабільному діапазоні, але вже в травні може перейти до позначок 27,5-27,9 гривень за долар", – зазначив він.

Погожий прогноз озвучив аналітик Вадим Иосуб. Він вважає, що в найближчий тиждень долар продовжить помірне зниження по відношенню до гривні. А через тиждень долар на міжбанку може торгуватися близько 27,1 грн, а готівковий долар у банках – близько 26,9/27,2 гривень.

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