Українцям сказали попереджати банки про великі покупки

У противному випадку гроші можуть заблокувати, попереджає перший заступник глави Національного банку України (НБУ) Катерина Рожкова, пише «Мінфін».

За її словами, хто збирається зробити велику покупку і займає гроші у знайомих або родичів, потрібно попередити про це банк.

Наголошується, що питання у банків можуть виникнути до операцій, які не відповідають заявленому фінансовому стану клієнтів. Приміром, якщо на карту клієнта, у якого зарплата кілька десятків тисяч, будуть переводити кілька мільйонів.

У такій ситуації банк поцікавиться джерелом грошей. Якщо клієнт відмовиться надати таку інформацію, банк може відмовити в обслуговуванні, тобто гроші будуть заблоковані. І клієнта відзначать як такого, який відмовився надати інформацію. На цей випадок передбачена спеціальна процедура.

"Якщо банк виявив підозрілу операцію, то він її зупиняє. Потім повідомляє Держфінмоніторинг. Така зупинка триває два дні. Потім Держфінмоніторинг за наявності підстав продовжує зупинку на 7 днів та повідомляє правоохоронні органи. Далі йде аналітична робота і перевірка клієнта. При необхідності вони можуть запросити додаткові документи. Протягом 30 днів має бути ухвалено рішення або про продовження блокування, або про те, що операцію можна здійснити", – розповіла Рожкова.

Щоб розблокувати гроші потрібно зв'язатися банком і прояснити два важливих питання: хто і кому переводить гроші, а також мету операції.

Треба виключити операції на користь терористів, осіб, які перебувають під санкціями. Також банк повинен переконатися, що це не легалізація, не корупція або переведення в готівку коштів.

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