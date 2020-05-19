Стало відомо, як молоді батьки можуть в прискореному темпі оформити виплату на дитину
Як передає Politeka.net, про це інформує прес-служба Мінсоцполітики в Facebook.
Зокрема, у відомстві розповіли, як батьки можуть отримати послугу в режимі онлайн, щоб не наражати себе на небезпеку в умовах пандемії китайського вірусу.
Спершу їм потрібно зайти на офіційний портал Мінсоцполітики та авторизуватися там з допомогою кваліфікованої електронного підпису (КЕП) або електронної пошти.
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Пізніше батькам потрібно буде заповнити заяву і для цього знадобиться цілий ряд документів: свідоцтво про народження дитини; паспорти обох батьків; ІПН обох батьків (при наявності); номер банківського рахунку в форматі IBAN (якщо вони планують отримувати виплати на картку). У відомстві попереджають, що сканувати документи не потрібно, і досить лише заповнити відповідні графи.
Крім цього, у заяві потрібно вказати відомості про дитину, матері, батька, місце реєстрації та фактичного проживання, якщо вони відрізняються. І вибрати спосіб, за яким батьки будуть отримувати виплати на дитину: на карту або на поштовому відділенні.
В кінці система автоматично підкаже місцевий орган соціального захисту, який повинен розглянути запит від батьків. Якщо у них є КЕП, то вони можуть підписати заяву і подати її на розгляд.
У Мінсоцполітики додали, що інформація про призначення допомоги на дитину повинна прийти на електронну пошту протягом двох тижнів з дня звернення.
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