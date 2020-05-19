Укрпошта зможе відкривати та обслуговувати поштові рахунки, здійснювати валютообмінні операції і випускати платіжні картки

Це передбачено проектом закону №2788-Д "Про внесення змін у деякі законодавчі акти щодо фінансових послуг у сфері поштового зв'язку", який Рада 19 травня ухвалила в першому читанні.

Законопроект підтримали 232 нардепа.

Тепер у відділеннях Укрпошти українці зможуть:

відкривати депозити, щоб зберігати гроші;

оплачувати карткою комунальні та інші послуги;

отримувати пенсію, соцдопомогу, зарплату, торгову виручку;

приєднатися до ринку онлайн-торгівлі.

У пояснювальній записці до законопроекту йдеться про недостатню зоні покриття банків України. Зокрема, лише 6% території країни покрито зоною обслуговування банків. Відзначається, що після відкриття поштових рахунків доступ до вищевказаних послуг отримають доступ не менше 37% населення України.

Генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський заявив, що підприємство незважаючи на нові функції не буде конкурувати з банками, тому що 80% мережі розташовані в селах, де немає ні банківських відділень, ні банкоматів.

Крім того, Укрпошта не будуть кредитувати фізичних осіб і суб'єктів господарювання за рахунок власних коштів.

Але разом з тим, вклади, залучені національним оператором поштового зв'язку, прирівнюються до банківських вкладах.

Укрпошта також стає учасником Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

Діяльність з надання фінансових послуг, відкриття та обслуговування поштових рахунків національним поштовим оператором регулює Національний банк.

Відзначимо, в Нацбанку негативно відреагували на ухвалення такого закону.

На думку національного регулятора, це нелогічно, неконкурентно і ризиковано.

У НБУ заявили, що роль держави в банківському секторі повинна зменшуватися, а не рости. «Розширення статусу Укрпошти - це крок до збільшення монополії держави у фінсекторі, а не крок до конкуренції", - зазначили в НБУ.

Також у Нацбанку вважають, що Укрпошта опиниться в привілейованому становищі порівняно з банками.

В НБУ звітують,що надання Укрпошті нових повноважень ризикований крок.

«Укрпошта не розуміє реальну вартість ведення банківського бізнесу. Банки витрачаються на побудову систем фінансового моніторингу, контролю ризиків, управління чужими коштами, комплаєнс, безпека даних і відділень. До того ж Укрпошта має нижче експертизу, ніж у фінмоніторингу, ніж банки. Тому виникає підвищений ризик відмивання грошей», - йдеться в повідомленні Нацбанку.

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