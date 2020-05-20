Набув чинності закон, який вплинуть на виплати українцям під час карантину

У вівторок, 19 травня, закон № 587-IX ПРО внесення змін у деякі закони України з метою підвищення потенціалу системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню вірусної хвороби" був опублікований у виданні "Голос України".

Саме з цього дня він набуває чинності і діє на весь період карантину та обмежувальних заходів, а також протягом 2 місяців після їх відміни.

Згідно з документом, ті, кому через проведення заходів по недопущенню розповсюдження китайського вирусапришлось піти на самоізоляцію, або опинитися в медустановах, будуть отримувати допомогу з тимчасової непрацездатності в розмірі 50% середньої заробітної плати.

У Фонді соціального страования уточнили, що розмір допомоги для медичних працівників не залежить від тривалості страхового стажу, фінансування здійснюється на підставі лікарняного листа із зазначенням причини непрацездатності «ізоляція від китайського вірусу». При оформленні заяви-розрахунку, роботодавець вказує причину непрацездатності - 11, тобто ізоляція від китайського вірусу.

Медпрацівники, які через китайського вірусу лежать в лікарні або знаходяться на самоізоляції, отримуватимуть допомогу в розмірі 100% середньої зарплати незалежно від страхового стажу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав закон № 587-IX 15 травня.

"Про внесення змін у деякі закони України з метою підвищення потенціалу системи охорони здоров'я України протидіяти поширенню коронавирусной хвороби".

Верховна Рада прийняла за основу і в цілому відповідний законопроект під час свого засідання 7 травня.

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