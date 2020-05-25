Українці зможуть отримати доплати в розмірі до 100% заробітної плати

Про це повідомляє урядовий портал у вівторок, 25 травня.

Міністерство соціальної політики України затвердило перелік посад соцпрацівників, яким належить такаприбавка.

Ззаконом № 540-ІХ передбачені додаткові, до встановлених законодавством, доплати до зарплати працівникам сфери соціального захисту населення, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (будинку).

Кабмін у свою чергу постановою також встановив доплату працівникам постачальників соціальних послуг державного/комунального сектору, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем проживання/перебування отримувачів (будинку), у граничному розмірі до 100 відсотків заробітної плати.

Відповідно до затвердженого Мінсоцполітики списку, тепер доплату в розмірі до 100 відсотків заробітної плати, зможуть отримати:

педагог соціальний/фахівець із соціальної роботи;

фахівець із соціальної допомоги вдома;

соціальний працівник;

фахівець з фізичної реабілітації;

практичний психолог/психолог.

Визначати працівників, які отримають надбавку, будуть керівники установ сфери соціального захисту. Зазначена доплата здійснюється за рахунок та в межах видатків місцевих бюджетів, передбачених за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів.

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