Українці зможуть отримати доплати в розмірі до 100% заробітної плати
Про це повідомляє урядовий портал у вівторок, 25 травня.
Міністерство соціальної політики України затвердило перелік посад соцпрацівників, яким належить такаприбавка.
Ззаконом № 540-ІХ передбачені додаткові, до встановлених законодавством, доплати до зарплати працівникам сфери соціального захисту населення, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем проживання/перебування отримувача соціальних послуг (будинку).
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Кабмін у свою чергу постановою також встановив доплату працівникам постачальників соціальних послуг державного/комунального сектору, які безпосередньо надають соціальні послуги за місцем проживання/перебування отримувачів (будинку), у граничному розмірі до 100 відсотків заробітної плати.
Відповідно до затвердженого Мінсоцполітики списку, тепер доплату в розмірі до 100 відсотків заробітної плати, зможуть отримати:
- педагог соціальний/фахівець із соціальної роботи;
- фахівець із соціальної допомоги вдома;
- соціальний працівник;
- фахівець з фізичної реабілітації;
- практичний психолог/психолог.
Визначати працівників, які отримають надбавку, будуть керівники установ сфери соціального захисту. Зазначена доплата здійснюється за рахунок та в межах видатків місцевих бюджетів, передбачених за відповідними бюджетними програмами головних розпорядників бюджетних коштів.
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