В Україні готують програми виходу з економічної кризи після епідемії

Про це йшлося 28 травня на традиційній нараді з питань запобігання поширенню китайського вірусу, повідомляє прес-служба президента.

Зазначимо, що Кабінет міністрів різко погіршив прогноз ВВП в 2020 році, і очікує, що падіння економіки складе від 4 до 8% в порівнянні з попереднім роком.

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Про це йдеться в урядовій програмі стимулювання економіки, прийнятої на засіданні Кабміну 27 травня.

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В документі зазначено, що на тлі пандемії МВФ прогнозує падіння світової економіки на 3%.

"У свою чергу, Україна традиційно є більш вразливою до економічних шоків: ВВП може впасти на 4-8% порівняно з 2019 роком", − зазначили в Кабміні.

Такий прогноз пояснюють несприятливою ситуацією на зовнішніх і внутрішніх ринках, у тому числі сировинних, а також зміною глобальних виробничих ланцюжків.

"У підсумку, згідно з прогнозами НБУ, Україна в 2020 році може зіткнутися з падінням експорту (-10%), імпорту (-14,5%), розширенням дефіциту бюджету (8% ВВП) та зростанням рівня безробіття (до 9,5%)", − йдеться в програмі уряду.

У Кабміні також попередили, що економічна рецесія не закінчиться одночасно з припиненням поширення вірусу і зниження ВВП може тривати протягом року.

Прем'єр Шмигаль на нараді у президента розповів про вже розроблених заходи. Крім того, глава Кабміну пообіцяв наступного тижня представити і інші економічні програми.

Прем'єр також додав, що незважаючи на чутки, комунальні тарифи піднімати не будуть.

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Напмним, раніше повідомлялося, що тарифи на комуналку можуть почати піднімати вже з червня. При цьому зазначалося, що за перший рік Зеленського витрати населення на воду та водовідведення стали вже на 46,8% більше, обслуговування будинків і прибудинкових територій - на 6% (квітень до квітня минулого року)

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