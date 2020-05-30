Українські чиновники обіцяють громадянам нові виплати у зв'язку з карантином, але гроші дістануться не всім

Про це повідомляє «Главком».

Так, індексація чекає українців, які через карантин були переведені роботодавцями на неповний робочий час, або яких змушені були відправити у неоплачувану відпустку.

Передбачається, що індексація буде проводитися в два етапи. Спершу вважається загальна сума, з урахуванням заробітної плати, нарахованої за відпрацьований час. Після цього визначається фактична сума надбавки, яка буде нарахована.

Якщо ж працівник хворів у цей час, або знаходився в оплачуваній відпустці, індексація проводитися не буде.

Як повідомлялося раніше, українцям не варто розраховувати на підвищення виплат, оскільки з бюджетом відбувається «вакханалія».

Про це заявила народний депутат від фракції «Слуга народу» Ірина Верещук в ефірі одного з українських телеканалів.

«я Зараз не бачу підстав сказати, що уряд може в тій ситуації, в якій ми є, підняти пенсії, я повинна говорити правду, я не буду нікого обманювати», - зазначила вона.

Верещук стверджує, що якщо не зупинити «вакханалію» з державним бюджетом і тими «чорними дірами», які є сьогодні, то ні про яке підвищення пенсійних виплат і мови бути не може.

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