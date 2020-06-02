Збитки українських енергопідприємств є наслідком державної зради голови енергетичного комітету ВР Андрія Геруса

Про це заявив народний депутат, екс-голова СБУ Валентин Наливайченко в ефірі ТРК «Україна», пише Знай.

За словами депутата, криза в енергогалузі і мільярдні збитки вітчизняних генеруючих компаній спричинені злочинними діями голови профільного парламентського комітету Андрія Геруса. Зокрема, завдяки його поправці було відновлено імпорт російського струму, яким Кремль намагається знищити українську енергетику.

«Андрій Герус минулого року ініціював поправки, дозволивши фактично купляти електроенергію з Росії в Україні, з російської компанії, яка перебуває під американськими санкціями. Під час епідемії і кризи у нас в країні, знищуючи наші енергетичні підприємства, є ніщо інше, ніж ознаки державної зради», - сказав Наливайченко.

За словами депутата, ще однією злочинною схемою, до якої причетний Герус, є постачання електроенергії «Укрзалізниці» за завищеним тарифом під назвою «золотий ключик» , через яку державі завдано збитків на кілька сотень мільйонів.

«За цією схемою Геруса «золотого ключика» вони додумалися з комунального підприємства «Київтеплоенерго» перепродавати електроенергію на «Укрзалізницю», на державне підприємство стратегічне», - наголосив Наливайченко.

Нагадаємо, раніше народний депутат Олексій Гончаренко оприлюднив інформацію про корупційну схему щодо постачання електроенергії «Укрзалізниці», на якій її ініціатори заробили понад 300 млн грн. Серед причетних до схеми називалися голова парламентського комітету з енергетики Андрій Герус, член НКРЕКП Дмитро Коваленко та власник трейдингової компанії «НЕК» Олександр Притика. Суть схеми полягала в тому, що КП «Київтеплоенерго» продавало електроенергію за ціною 1,31 грн кВт-год комерційним фірмам, які перепродуючи її одна одній постачали струм «Укрзалізниці» по ціні 1,69 грн кВт-год., тобто держава фактично втрачала 38 копійок на кожній кіловат-годині. Зазначена схема діяла впродовж першого кварталу 2020 року.